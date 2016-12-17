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Определены победители среди танцоров на Чемпионате России по фигурному катанию

Определены победители среди танцоров на Чемпионате России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , результаты , участники
23.12.2016 22:34:20

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 20:56

Лучшей парой стали шестикратные чемпионы России.

На Чемпионате России по фигурному катанию на коньках подвели итоги второго соревновательного дня. Определены лучшие пары в танцах на льду. Лидерами турнира стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фигуристы набрали 197.26 баллов.

Яркое выступление одной из сильнейших пар Чемпионата не смогло оставить судей равнодушными. По сумме короткого и произвольного танцев Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев набрали максимальное количество баллов (197.26). Второе место заняла пара Александры Степановой и Ивана Букина (189,54), «бронза» досталась Виктории Синициной и Никите Кацалапову (178,45).

Итоговые результаты танцевальных дуэтов:

1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — 197.26 балла (золото)

2. Александра Степанова/Иван Букин — 189.54 балла (серебро)

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 178.45 балла (бронза)

4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин — 178.28 балла

5. Тифани Загорски/Джонатан Гурейро — 169.46 балла

6. Софья Евдокимова/Егор Базин — 152.15 балла

7. Василиса Даванкова/Антон Шибнев — 139.44 балла

8. Мария Ставицкая/Андрей Багин — 139.23 балла

9. Людмила Сосницкая/Павел Головишников — 128.05 балла

10. Анастасия Сафронова/Илья Зимин — 112.22 балла

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