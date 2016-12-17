Определены победители среди танцоров на Чемпионате России по фигурному катанию

Лучшей парой стали шестикратные чемпионы России.
На Чемпионате России по фигурному катанию на коньках подвели итоги второго соревновательного дня. Определены лучшие пары в танцах на льду. Лидерами турнира стали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фигуристы набрали 197.26 баллов.
Яркое выступление одной из сильнейших пар Чемпионата не смогло оставить судей равнодушными. По сумме короткого и произвольного танцев Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев набрали максимальное количество баллов (197.26). Второе место заняла пара Александры Степановой и Ивана Букина (189,54), «бронза» досталась Виктории Синициной и Никите Кацалапову (178,45).
Итоговые результаты танцевальных дуэтов:
1. Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев — 197.26 балла (золото)
2. Александра Степанова/Иван Букин — 189.54 балла (серебро)
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов — 178.45 балла (бронза)
4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин — 178.28 балла
5. Тифани Загорски/Джонатан Гурейро — 169.46 балла
6. Софья Евдокимова/Егор Базин — 152.15 балла
7. Василиса Даванкова/Антон Шибнев — 139.44 балла
8. Мария Ставицкая/Андрей Багин — 139.23 балла
9. Людмила Сосницкая/Павел Головишников — 128.05 балла
10. Анастасия Сафронова/Илья Зимин — 112.22 балла