Победители любительского турнира по киберспорту получат 500 тысяч рублей

В Челябинской области пройдут состязания по Dota2

В Челябинской области состоится крупный региональный турнир по киберспорту среди любительских команд. Заявки на участие в состязаниях по Dota2 принимаются до 18 января. Победители турнира Boost Camp получат денежный приз 500 тысяч рублей, сообщают организаторы соревнований.

Организует турнир компания «Ростелеком». Планируется, что в турнире Boost Cam по игре Dota2 смогут принять участие до 200 любительских команд. С 24 по 28 января состоится отборочный этап, по итогам которого будут определены 18 сильнейших команд. 29 января пройдет плей-офф, а 30 января — гранд-финал с четырьмя сильнейшими коллективами, в котором и будет определен победитель.

У сильнейших участников турнира будет уникальная возможность прокачать игровые навыки с амбассадором тарифа «Игровой» RAMZES666 и другими известными киберспортсменами, специализирующимися на Dota2. RAMZES666 (Роман Кушнарев) — один из самых успешных и узнаваемых российских киберспортсменов. Он стал первым номером в российском списке «Самые влиятельные лица киберспорта» от Forbes.

«Турнир для любительских команд дает геймерам возможность развить свои игровые навыки и получить реальный соревновательный опыт. И это шанс для участников продвинуть свою киберспортивную карьеру. Мы обязательно проанализируем сильные и слабые стороны команд и, надеюсь, поможем им добиться более сильных результатов», — отметил Роман Кушнарев.

Зарегистрироваться для участия в BOOST CAMP и ознакомиться с полными правилами проведения турнира можно на странице турнира boost.rt.ru. Зрители турнира также смогут выиграть мерч и сувенирную продукцию от организаторов во время плей-офф и гранд-финала, подробности участия будут объявлены позднее.

Напомним, что в октябре прошлого года команда Team Spirit во главе с Ярославом Найденовым из Златоуста стала победителем крупного международного турнира The International по Dota2 и выиграла 18 миллионов долларов.