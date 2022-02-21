Победители и призеры Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» получат уникальные короны и медали

Их изготовят златоустовские мастера

Организаторы этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», которые пройдут 26—27 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» презентовали наградную атрибутику для победителей и призеров соревнований. Чемпионы получат уникальную корону, а обладатели трех первых мест — фирменные медали, изготовленные златоустовскими мастерами, сообщает региональный Минспорт.

«Коронация» победителей Кубка мира по фристайлу стала уже традицией, а короны — отличительным символом южноуральских этапов. Златоустовская гравюра является брендом Челябинской области и известна далеко за пределами России. Уникальные изделия стали не только отличительным знаком, наградой победителю, но и своеобразным сувениром с Южного Урала. Ежегодно для триумфаторов Кубка мира по фристайлу в «Солнечной долине» златоустовские мастера изготавливают медали и короны.

«В наградах этого года мы стараемся показать самобытность и современность златоустовской гравюры на стали. Наш регион славится многоснежной и прекрасной зимой, красивыми горами, а дисциплина „ски-кросс“ — скоростью и увлекательными заездами. Поэтому в коронах нашли отражение искрящиеся снежинки и горные лыжи», — отмечает художник-дизайнер компании «ЛиК» Мария Чебуркова.

Медали имеют геометрическую форму, в дизайне можно увидеть стилизацию Уральских гор и орнамент Южного Урала — региона, где проходят международные соревнования.

«Хочется чем-то удивить спортсменов, ведь для Челябинской области и Златоуста это очень почетно и статусно. Как правило, на других этапах Кубка мира победителей награждают медалями FIS. По сути, мы единственный регион, где триумфаторы получают самобытные награды. К тому же, кусочек России и Южного Урала разлетается по всему миру вместе с победителями», — говорит генеральный директор компании «ЛиК» Андрей Лохтачев.

Абсолютной рекордсменкой южноуральского этапа Кубка мира по фристайлу является швейцарская спортсменка Фанни Смит. Она побеждала на склонах «Солнечной долины» пять раз. Полученная в прошлом году корона стала для Фанни Смит четвертой в «Солнечной долине». Награды швейцарка хранит дома. Фанни в общении со СМИ пошутила, что теперь в ее коллекции есть королевский атрибут для каждого члена семьи: мамы, бабушки, сестры и самой Фанни.





Добавим, зрителей ждут 26 и 27 февраля на финальные заезды. По традиции на склоне горнолыжного курорта «Солнечная долина» развернется парк фристайла и пройдет ярмарка сувениров. Вход для гостей будет открыт с 10:00. Прямую трансляцию соревнований будет вести медиахолдинг ОТВ.