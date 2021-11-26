Победители и призеры чемпионата России по боксу среди женщин, который проходит в Челябинске с 26 ноября по 3 декабря, получат уникальные награды. Всего златоустовская компания «ЛиК» изготовила 12 комплектов наград, сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области.
Медали выполнены в технике златоустовской гравюры на металле. Она изготовлена из латуни специальной марки, которая покрыта золотом 999-й пробы (за первое место), никелем (за второе место), медью (за третье).
«В наградах хотелось воплотить как специфику жесткого вида спорта — бокса, так и красоту, изящество женщин. Поэтому медаль имеет плавные формы, в котором нашли отражение и логотип турнира, и символика Южного Урала», — рассказала автор проекта Мария Чебуркова.
Также специальные призы — общекомандные кубки за I, II, III место, кубки по номинациям «Лучшему тренеру», «Лучшему боксеру», «Лучшему судье», «За лучшее технико-тактическое мастерство». Основная часть кубка — это вид боксерского ринга сверху. В нем также есть орнаменты Челябинской области.
Напомним, что в Челябинске 26 ноября стартует чемпионат России по боксу среди женщин. В соревнованиях примет участие 21 спортсменка из Челябинской области.
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