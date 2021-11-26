Победители и призеры чемпионата России по боксу среди женщин получат уникальные награды

Медали и кубки изготовила златоустовская компания «ЛиК»

«В наградах хотелось воплотить как специфику жесткого вида спорта — бокса, так и красоту, изящество женщин. Поэтому медаль имеет плавные формы, в котором нашли отражение и логотип турнира, и символика Южного Урала»,

— рассказала автор проекта Мария Чебуркова.