Победителем хоккейного Кубка губернатора станет уральский клуб

В решающем матче за трофей сразятся «Трактор» и «Автомобилист»

Сегодня, 26 августа, в Челябинске пройдут два матча хоккейного предсезонного турнира «Кубок губернатора». В эпицентре внимания станет игра хозяев турнира с екатеринбургским «Автомобилистом», который, как и «Трактор», предыдущие свои поединки выиграл.



Обе команды идут без поражений. Гости из Екатеринбурга с минимальным счетом обыграли «Сибирь» (1:0) и по буллитам — ярославский «Локомотив» (2:1). Челябинцы, напомним, у этих соперников выиграли соответственно 4:3 и 3:0. Таким образом, «Трактор» и «Автомобилист» вне зависимости от исхода оставшихся матчей группового этапа обеспечили себе участие в финальном матче и между собой разыграют Кубок губернатора Челябинской области — 2021.



В нынешнем межсезонье команды уже встречались друг с другом на предсезонном турнире в Сочи. Тогда сильнее были уральцы (4:3), но это не помешало подопечным Анвара Гатиятулина выиграть турнир.



Встреча «Трактор» — «Автомобилист» состоится в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Матч в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, трансляция будет доступна также на сайте 1obl.ru.



Автор: Степан Тимощук

