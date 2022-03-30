Победитель областных соревнований по тэг‑регби представит регион на всероссийском финале

На отборочном турнире в Челябинске выступят 13 команд из 5 городов

На челябинском стадионе «Центральный» в ближайший уик-энд, 2 апреля, стартует первый тур областных соревнований по тэг-регби. В турнире по бесконтактной версии классического олимпийского вида спорта примут участие команды общеобразовательных школ из пяти городов области, сообщает региональная федерация регби.

В первенстве по тэг-регби заявились команды из Копейска, Еманжелинска, Златоуста, Южноуральска и Магнитогорска. В общей сложности на поле стадиона «Центральный» выступят 13 команд. В нынешнем году турнир пройдет в два тура. По их итогам определится коллектив, который представит регион во Всероссийском финале школьной лиги по тэг-регби.

История проведения турнира начинается с 2019 года. В дебютном финале первенства участие приняли 16 команд, а победителями и призерами стали команды из Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. В связи с ограничениями из-за пандемии в 2020 году состязания не проводились. В прошлом году выиграла команда из Еманжелинска, второе и третье место заняли представители Южноуральска и Магнитогорска соответственно.