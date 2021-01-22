По два матча проведут в выходные мини-футбольные «Южный Урал» и «Метар»

Челябинские команды примут клубы из Екатеринбурга, Копейска и Самары

Челябинские мини-футбольные команды проведут свои матчи в эти выходные. Речь идет о мужском «Южном Урале» и женском «Динамо-Метар». Оба клуба сыграют в будущий уик-энд по две встречи, сообщает управление физической культуры и спорта Челябинска.



«За звание лучшей команды страны сразятся и южноуральцы. Челябинск в турнире представит мужская команда МФК „Южный Урал“ и женская команда „Динамо-Метар“»,— рассказали ИА «Первое областное» в управлении по физической культуре и спорту города.

В субботу, 23 января, в 14:00 в СК «Полет» на ул. Лесопарковой «Южный Урал» примет МФК «ГТС» из Самары. В этот же день, в 17:30, «Динамо-Метар» сойдется на площадке с «ВИЗ-Синара» из Екатеринбурга. Это встреча пройдет в мини-футбольном зале СШ «Метар» на ул. Черкасской, 1/7. На следующий день, 24 января, в 13:00 «Южному Уралу» предстоит матч с «Сигмой-К» из Копейска, а в 16:30 «Динамо-Метар» сыграет вторую игру с «ВИЗ-Синара».

Отметим, на текущий момент мужская мини-футбольная команда Челябинска расположилась на восьмом из 15 мест в турнирной таблице Восточной конференции Высшей лиги. «Динамо-Метар» в свою очередь находится на пятой из восьми позиций на Востоке в своей лиге.