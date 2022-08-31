Сегодня, 31 августа, КХЛ и ФХР согласовали структуру проведения плей-офф КХЛ сезона-2022/2023. Второй этап чемпионата пройдет в прежнем формате, когда в финале Кубка Гагарина сыграют лучшие команды Западной и Восточной конференции, сообщает пресс-служба КХЛ.
Данный формат проведения плей-офф используется в лиге с сезона-2009/2010. Вопрос об изменении формата проведения плей-офф КХЛ, начиная с сезона-2023/2024, будет дорабатываться рабочей группой в течение сезона.
Напомним, что гендиректор хоккейного клуба «Трактор» избран в правление совета директоров КХЛ. Иван Савин вошел в новый руководящий состав лиги. Также в челябинском хоккейном клубе «Трактор» объявили о старте продаж билетов на первые матчи нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
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