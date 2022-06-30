Первые в истории гонки на SUP‑бордах пройдут в Магнитогорске

Соревнования состоятся 9 июля на пляже санатория «Юбилейный»

В Магнитогорске 9 июля на территории пляжа санатория «Юбилейный» пройдет первая в истории города гонка на SUP-бордах. Организаторы предлагают всем желающим проплыть дистанцию в 200 метров. Победители номинаций получат денежный приз — 10 тысяч рублей, сообщают организаторы соревнований.



Гонки пройдут в четырех категориях: «студенты-юноши», «студенты-девушки», «открытый — мужчины», «открытый — девушки». Принять участие могут спортсмены старше 16 лет. Старт — в 11:00 по челябинскому времени. Для участия в гонке необходимо заполнить заявку.



Отметим, что сапсерфинг — динамично развивающийся в России вид спорта. В разных городах все больше желающих встают на доски, вооружаются веслами и участвуют в заплывах на скорость или для собственного удовольствия. Сапсерфинг — не только спорт, но и развлечение. Попробовать укротить доску могут все, кто ведет здоровый образ жизни и не боится оказаться в воде.

