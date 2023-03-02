Первенство России по современному пятиборью пройдет в Челябинске

Более 350 юных спортсменов будут состязаться в беге, стрельбе, фехтовании и плавании

В Челябинске с 10 по 17 марта пройдут всероссийские соревнования и первенство России по современному пятиборью в дисциплинах «троеборье» и «четырехборье». В турнирах примут участие около 360 спортсменов из 17 регионов, сообщает региональный Минспорт.В классе троеборья выступят юноши и девушки 15-17 лет, а вот в четырехборье состязаться будут только девушки от 17 до 19 лет. Первенство России в классе четырехборья состоится среди юношей 17-19 лет. Юные спортсмены будут состязаться в беге, стрельбе, фехтовании и плавании.Турниры пройдут в двух южноуральских спортивных комплексах. Состязания по бегу и стрельбе состоятся в манеже УралГУФКа, а вот соревнования по плаванью и фехтованию в Центре современного пятиборья «Рифей».Добавим, что ранее корреспондент Первого областного пообщался с известной пятиборкой Ульяной Баташовой и восхитился не только ее красотой, но и фанатичной любовью к спорту. Участница Олимпийских игр родила сына, вернулась в большой спорт и вместе с семьей переехала в Челябинск.