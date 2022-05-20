В Челябинске в воскресенье, 22 мая, состоится первенство города по конному спорту. Праздник для профессионалов и любителей езды верхом пройдет на учебном стадионе МЧС, сообщает администрация города.
На первенстве состоятся соревнования по выездке и состязания по конкуру — преодолению препятствий в определенном порядке и определенной сложности и высоты. Начало в 09:30 по челябинскому времени, вход свободный для всех желающих.
Также в рамках турнира пройдет тест по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями. Это часть проекта «Иппотерапия, зоотерапия, экологическое воспитание детей „группы риска“ и инвалидов в клубе „Буян“, их профориентация».
Напомним, что в Челябинске состоится Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады. Спортсмены с особенностями интеллектуального развития выступают в олимпийских видах спорта.
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