Первая Всероссийская спартакиада — что, где, когда?

Минспорт планирует провести комплексные соревнования по 40 видам спорта в 11 субъектах РФ

Вчера, 6 июня, Алексей Текслер после совещания с руководителями Всероссийской федерации легкой атлетики сообщил, что Челябинская область станет одним из организаторов первой Всероссийской спартакиады. Она должна будет пройти в августе этого года. Что это за соревнования, по каким видам спорта они пройдут и в каких городах — «Первое областное» рассказывает о предстоящем главном спортивном событии года.

На встрече с руководителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) губернатор поддержал инициативу провести в Челябинске чемпионат России по этому виду спорта в 2023 году. И добавил, что уже в этом году в южноуральской столице в конце августа состоится еще одни крупный старт — соревнования по легкой атлетике в рамках проведения Первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта.

При этом, как заверили корреспондента ИА «Первое областное» представители региональной федерации легкой атлетики, предстоящий турнир по своей значимости и масштабу превосходит тот, что состоится в следующем году.

«Разница в том, что в чемпионате России выступит большая группа сильных атлетов, прошедших этапы региональных отборов, а в спартакиаде примет участие вся элита российской легкой атлетики, лучшие из лучших», — объяснил Первому областному источник в Федерации легкой атлетики Челябинской области.

Сегодня, 7 июня, контуры предстоящей спартакиады обрисовал министр спорта РФ Олег Матыцин. В Москве прошло первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению I Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта ряда субъектов РФ, представители заинтересованных федеральных министерств и ведомств.

По предварительным данным, участниками спартакиады станут более 10 тысяч сильнейших спортсменов страны, а соревнования пройдут по 40 летним видам спорта в 11 субъектах страны.

«Впервые спартакиада будет организована в таком масштабе. Спортивная программа будет максимально приближена к программе Игр XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже, также в спартакиаду включены соревнования по софтболу и бейсболу. В спартакиаде сильнейших ожидается участие около 10 тысяч спортсменов. Для них это станет основным стартом сезона ввиду невозможности участия в международных турнирах, поэтому необходимо серьезно подойти к подготовке в эффективном взаимодействии всех ведомств и регионов», — отметил Олег Матыцин на заседании.

Министр подчеркнул, что для проведения спартакиады планируется задействовать около 46 объектов спорта. Наибольшее количество соревнований пройдет в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан, а Челябинская область примет самые массовые соревнования спартакиады — по легкой атлетике.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации летних видов спорта в России, а также обеспечения соревновательной деятельности российских спортсменов в условиях отстранения от участия в международных спортивных соревнованиях.