Перекупщики просят за билеты на домашние матчи «Трактора» 6 000 рублей Объявления в сети начали появляться сразу после старта продаж на официальном сайте клуба



Сегодня, 3 апреля, в 10 часов



Напомним, что в финале Восточной конференции Кубка Гагарина

Предстоящие в Челябинске полуфиналы плей-офф КХЛ между челябинским «Трактором» и магнитогорским «Металлургом» вызвали большой интерес у любителей хоккея. Билеты на матчи разобрали буквально за несколько часов. Перекупщики предлагают купить билеты на хоккейный матч в Челябинске от 2500 до 5900 рублей.Сегодня, 3 апреля, в 10 часов стартовала продажа билетов на домашние игры «Трактора» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина, они были раскуплены менее чем за три часа. И сразу же стали появляться первые сообщения о продаже билетов от перекупщиков. На момент публикации материала стоимость билетов на матч 7 апреля на сторонних ресурсах варьируется от 2500 до 5900 рублей.Напомним, что в финале Восточной конференции Кубка Гагарина впервые в истории встречаются два хоккейных клуба из Челябинской области: «Трактор» и «Металлург». В Челябинске пройдут третий, четвертый, и, если потребуется, шестой матч серии до четырех побед. Домашние игры «Трактора» назначены на 7 и 9 апреля, дополнительный матч в случае необходимости будет проведен 13 числа.

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