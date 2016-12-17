Определены победители среди пар на Чемпионате России по фигурному катанию

Лучшей парой стали Ксения Столбова и Федор Климов.
На Чемпионате России по фигурному катанию на коньках подвели итоги соревнований среди пар, выступающих с вольной программой. Лидерами турнира стали Ксения Столбова и Федор Климов. Фигуристы набрали 220,12 балла.
Выступление пары Ксении Столбовой и Федора Климова не смогло оставить судей равнодушными. По результатам их оценки, ученики Нины Мозер набрали максимальное количество баллов (220,12). Второе место оказалось у пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (219,19), на третьем места расположились Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91).
Итоговые результаты танцевальных дуэтов:
1. Ксения Столбова/Федор Климов – 220.12 балла
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 219.19 балла
3. Наталья Забияко/Александр Энберт – 201.91 балла
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов – 198.79 балла
5. Юко Кавагути/Александр Смирнов – 191.42 балла
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 179.01 балла
7. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев – 178.26 балла
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 176.60 балла
9. Елизавета Жук/Егор Бритков – 161.24 балла
10. Анастасия Полуянова/Максим Селькин – 154.98 балла
11. Богдана Лукашевич/Александр Степанов – 146.88 балла