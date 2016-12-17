Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-12 °C
USD 60.85 EUR 63.54
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Определены победители среди пар на Чемпионате России по фигурному катанию

Определены победители среди пар на Чемпионате России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , результаты , пары
24.12.2016 17:15:01

Время новостей

Видео
Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Лучшей парой стали Ксения Столбова и Федор Климов.

На Чемпионате России по фигурному катанию на коньках подвели итоги соревнований среди пар, выступающих с вольной программой. Лидерами турнира стали Ксения Столбова и Федор Климов. Фигуристы набрали 220,12 балла.

Выступление пары Ксении Столбовой и Федора Климова не смогло оставить судей равнодушными. По результатам их оценки, ученики Нины Мозер набрали максимальное количество баллов (220,12). Второе место оказалось у пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (219,19), на третьем места расположились Наталья Забияко и Александр Энберт (201,91). 

Итоговые результаты танцевальных дуэтов:

1. Ксения Столбова/Федор Климов – 220.12 балла
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 219.19 балла
3. Наталья Забияко/Александр Энберт – 201.91 балла
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов – 198.79 балла
5. Юко Кавагути/Александр Смирнов – 191.42 балла
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 179.01 балла
7. Анастасия Мишина/Владислав Мирзоев – 178.26 балла
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин – 176.60 балла
9. Елизавета Жук/Егор Бритков – 161.24 балла
10. Анастасия Полуянова/Максим Селькин – 154.98 балла
11. Богдана Лукашевич/Александр Степанов – 146.88 балла

Читайте также

Общество
Смотрите на 1obl.tv третий день Чемпионата России по фигурному катанию
Смотрите на 1obl.tv третий день Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция , пары , произвольная программа
24 Декабря 2016, 11:50
Спорт
Определены победители среди танцоров на Чемпионате России по фигурному катанию
Определены победители среди танцоров на Чемпионате России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , результаты , участники
23 Декабря 2016, 22:34
Общество
Смотрите на 1obl.tv второй день Чемпионата России по фигурному катанию
Смотрите на 1obl.tv второй день Чемпионата России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , трансляция
23 Декабря 2016, 14:02

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.