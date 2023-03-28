В Краснодаре завершился чемпионат России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на короткой воде. Отличные результаты на соревнованиях показали челябинские спортсмены, которые в общей сложности завоевали 10 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
В заплывах в Центре спортивного плавания стадиона «Кубань» приняли участие 227 пловцов из 41 региона России. Челябинскую область представляли семь спортсменов. По итогу чемпионата России южноуральские спортсмены добыли 10 медалей: 2 золотые, 3 серебряные, 5 бронзовых наград.
Триумфатором турнира стала Елизавета Сидоренко, она завоевала четыре медали (золото, серебро и две бронзы). Также хорошие результаты показала Ирина Девятова, на ее счету три награды (серебро и две бронзы). Среди мужчин отличились Дмитрий Черняев (золото и бронза) и Евгений Степанов (серебро). Все пловцы тренируются под руководством Михаила Уранова и Семена Полонского.
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