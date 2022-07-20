Открылась регистрация на летние спортивные игры «Больше жизни»

Командные соревнования пройдут в Миассе 14 августа

Организаторы объявили о старте регистрации на летние спортивные игры «Больше жизни», которые в этом году пройдут 14 августа на территории озера Лесное в Миассе. Командам из 10 человек предстоит преодолеть несколько этапов, которые включают в себя бег, кроссфит, водную переправу, полосу препятствий и капитанский велозаезд, сообщают организаторы мероприятия.

Актив-проект «Больше жизни» проводится ежегодно, он ориентирован на командные состязания. При этом, как подчеркивают организаторы, задания спортивных игр ориентированы на любительский уровень. Так, участникам предлагается преодолеть несколько этапов: командный бег, кроссфит-зону, водную переправу через плавающие понтоны, полосу препятствий, тягу автомобиля по песку и другие испытания.

Заявки на участие принимаются до 7 августа, а само мероприятие пройдет 14 августа на территории озера Лесное в Миассе. Команда должна состоять из 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). Зарегистрироваться можно на сайте организаторов.

Напомним, что в этом году состоялись аналогичные зимние спортивные игры «Больше жизни». Они прошли на территории лыжного комплекса им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В них выступили 30 организаций УрФО. Нынешнее мероприятие, как и предыдущее, проводится при поддержке регионального Минспорта и правительства Челябинской области.

Возрастное ограничение: 16+