Отчётный период выполнения норм ГТО заканчивается 31 декабря

С нового года все результаты обнулятся.

До 31 декабря 2020 года всем желающим важно пройти оставшиеся испытания комплекса «Готов к труду и обороне», ведь с 1 января 2021 года все результаты обнулятся. Тогда тем, кто не закончил прохождение комплекса ГТО, придётся сдавать нормативы заново.

«До конца отчётного периода остается 30 дней. Успейте записаться на выполнение нормативов в ближайшем центре тестирования. Прием нормативов ГТО в центрах тестирования осуществляется строго по предварительной записи с соблюдением всех противоэпидемических требований», — сообщают в региональном министерстве спорта.

Также отмечено, что выполнение норм ГТО напрямую может помочь выпускникам общеобразовательных учреждений, ведь за полученные знаки отличия высшие учебные заведения начисляют к ЕГЭ до 10 баллов. К примеру, именно такое количество даёт Южно-Уральский госуниверситет в качестве бонуса при поступлении.