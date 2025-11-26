От первопроходцев до легенд: как хоккеисты Челябинской области покоряли НХЛ

За более чем вековую историю Кубок Стэнли брали пять южноуральских игроков

Восемь трофеев, пять обладателей Кубка Стэнли и сорок один хоккеист — таков итог выступлений воспитанников «Трактора» и «Металлурга» в сильнейшей хоккейной лиге мира. 26 ноября 1917 года, ровно 108 лет назад, была образована НХЛ. В день ее рождения вспоминаем всех наших земляков, которые сыграли хотя бы один матч в лиге. Евгений Малкин, конечно же, вне конкуренции, но есть немало и других южноуральских хоккеистов, оставивших заметный след в истории НХЛ.

Три Сергея-первопроходца — Мыльников, Стариков и Макаров — «прорубили окно» в Северную Америку

Они стали первыми челябинскими хоккеистами, которые отправились покорять Северную Америку. Причем Сергей Мыльников стал первым советским вратарем в НХЛ, заключив контракт в 1989 году с клубом «Квебек Нордикс» (его правопреемником стал «Колорадо Эвеланш»). А еще отправился в канадский клуб прямиком из челябинского «Трактора». Сергей Стариков, к слову, к концу 80-х уже около 10 лет выступал за столичный ЦСКА и уезжал в «Нью-Джерси Дэвилс» из армейского клуба.

Впрочем, оба наших земляка проявить себя не смогли. Сергею Старикову помешали раскрыть свой потенциал травмы и болячки, а Мыльников не закрепился в команде по спортивным причинам. На двоих челябинцы в сезоне-1989/90 сыграли лишь 26 матчей, после чего вернулись в СССР.

Зато куда успешнее сложилась карьера в НХЛ для форварда Сергея Макарова. Знаменитый советский хоккеист провел в Северной Америке 8 сезонов, причем результативных: в 424 матчах набрал 384 (134 + 250) очка.

Восьмикратный чемпион мира в первом же сезоне обратил на себя внимание, получив приз «Колдер Трофи» — он вручается лучшему новичку лиги. В сезоне-1989/90 наш земляк забросил 24 шайбы и сделал 62 результативные передачи. В НХЛ Сергей Макаров защищал цвета трех команд — «Калгари Флэймс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз».

Пять хоккеистов поднимали над головой Кубок Стэнли, а Евгений Малкин сделал это аж три раза!

Пять воспитанников хоккея Челябинской области становились обладателями Кубка Стэнли. Главный трофей лиги трижды поднимал над своей головой Евгений Малкин — в 2009, 2016 и 2017 годах. Он вообще уникальный хоккеист, всю свою карьеру в НХЛ провел в одном клубе — «Питтсбург Пингвинз». И продолжает быть верным команде сейчас, причем в 39-летнем возрасте продолжает удивлять своей физической формой и стабильностью.

Подумать только: нынешний сезон для Евгения Малкина уже 20-й в карьере. И он второй по количеству набранных очков среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ. Выше только сами понимаете кто — Александр Овечкин. У воспитанника «Металлурга» впечатляющая статистика: 1213 матчей, 514 голов, 832 передачи и 1346 очков (по данным на начало сезона-2025/26). У него и сейчас все в порядке: занимает третье место среди россиян по системе «гол + пас»: 24 (6 + 18) очка в 21 матче.

Хорошие четыре сезона провел в Северной Америке и защитник Вячеслав Войнов, в карьере которого два чемпионских титула — в 2012 и 2014 годах за «Лос-Анджелес Кингз». Вот только надолго задержаться в НХЛ ему не удалось: в 2015 году он вернулся в Россию, где выступал за команды СКА, «Авангард», московское «Динамо», «Ак Барс» и «Торпедо». Сейчас воспитанник «Трактора» защищает цвета омского «Авангарда».

По разу Кубок Стэнли брали Сергей Гончар (2009), Евгений Кузнецов (2018) и Валерий Ничушкин (2022). Первый из них уже давно завершил карьеру, второй вернулся в Россию и «пыхтит» в магнитогорском «Металлурге», третий пытается вновь выйти на пик формы в НХЛ.

Они сыграли заметную роль в своих клубах и оставили свой след в НХЛ

Что значит состояться в НХЛ? Критерии успеха у каждого свои. Для кого-то весомым достижением становятся несколько сезонов в лиге, а для других и сотни очков не повод считать карьеру выдающейся. В этой подборке — хоккеисты, которые, на наш взгляд, не просто отыграли в лучшей лиге мира, а по-настоящему заявили о себе. Соглашайтесь или спорьте — перед вами ниже будет наш субъективный список.

И все же кандидатура Артемия Панарина вряд ли у кого вызовет вопросы. «Хлебушек» из Коркино умудрился сделать себе классную карьеру в НХЛ несмотря на свои отнюдь не хоккейные габариты. Со своими 178 см и 77 кг он заставил влюбить в себя местную публику, выступая за команды «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс».

Да, завоевать главный трофей лиги ему пока не удалось, но его 870 очков в 752 матчах говорят о многом. А ведь ему 34 года — еще не критический возраст для хоккеиста. Он уже в топ-10 самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ, и есть все шансы на то, чтобы преодолеть рубеж в 1000 набранных очков в обозримом будущем.

Кто еще может похвастать хорошей результативностью и ведущими ролями в клубах НХЛ? Выделим Евгения Дадонова, Николая Кулемина, Виталия Ячменева и Дмитрия Калинина. По разным причинам «засветились» в лиге Андрей Назаров, Евгений Давыдов, Станислав Чистов, Никита Нестеров и Валерий Карпов.

Достойно представляют регион сейчас Яков Тренин, Павел Дорофеев и Егор Замула. Рано пока говорить о каком-то следе и перспективах Максима Шабанова и Никиты Гребенкина. У них впереди вагон времени и маленькая тележка для того, чтобы вписать свои имена в историю лиги.

Ну и напоследок публикуем имена всех воспитанников челябинской школы хоккея. Они ранжированы по количеству набранных очков от наибольшего к меньшему по состоянию на начало сезона-2025/26. Выделены жирным те игроки, которые продолжают карьеру. В нашем списке получился 41 хоккеист. А у вас?

Отметим, что Павел Дорофеев, Виктор Антипин, Егор Соколов и Николай Гребенкин родились не в Челябинской области, но являются воспитанниками хоккейных школ Магнитогорска и Челябинска.

Фото: официальный сайт НХЛ (nhl.com).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).