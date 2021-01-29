От «Локомотива» до «Спартака». На что надеяться челябинским фанатам футбола

ИА «Первое областное» рассказывает об основных событиях в южноуральской истории игры с мячом



Челябинская область у спортивных болельщиков никогда не ассоциировалась с футбольным регионом. За почти 70-летнюю историю профессионального футбола на Южном Урале местные команды звезд с неба, конечно, не хватали, но пользовались любовью своих фанатов. Особые их надежды в уже далекие 80-е годы прошлого столетия были связаны с фигурой Юрия Первака, но фарм-клуб столичного «Спартака» на местной почве не прижился. В канун новогодних праздников на Южном Урале появилась региональная спортивная школа по футболу. В этой связи ИА «Первое областное» вспоминает историю челябинского футбола и рассказывает о самых больших достижениях и значимых датах в его истории.



Сегодня футбол в Челябинской области — это прежде всего единственная профессиональная команда региона ФК «Челябинск». Клуб играет в профессиональной лиге, далекой не только от европейских турниров, но и от РПЛ. А история челябинского футбола началась в 1957 году. Команда называлась «Локомотив» и представляла ЮУЖД. Высшим достижением «Локомотива» стала победа в зональных турнирах 1961 и 1981 года. В 1987-м команда заняла последнее, 17-е место из 17 и была расформирована.

За десять лет до расформирования «Локомотива», в 1977-м, на базе автоматно-механического завода появляется команда «Стрела». В первое десятилетие своего существования клуб выступал в первенстве региона, выигрывал его в 1980 году и дважды становился его обладателем в 1986-м и 1987-м. Затем в истории «Стрелы» было выступление в первенстве РСФСР среди коллективов физкультуры в Уральской зоне. В 1988-м челябинцы заняли второе место и получили право на участие во второй зоне первенства СССР, заняв там 19-е из 22 мест.

В 90-е команда из Челябинска вошла уже под именем «Зенит». В 1992 году южноуральцы заняли 12-е место из 18 команд, что стало лучшим достижением в первенствах России. Год спустя «Зенит» стал 19-м из 20 и прекратил свое существованием. История команды получила продолжение четыре года спустя уже в пятой зоне третьего дивизиона. Заняв третье место, команда получил право принимать участие в зоне «Урал-Поволжье» второго дивизиона, где и выступает на настоящий момент, но уже под именем ФК «Челябинск».





Любопытно, что с именем «Зенита» на Южном Урале связаны и другие традиции — околофутбольные. Именно в 1997 году в Челябинске началась история фанатского движения. Активные болельщики тогда выступили против переименования «Зенита». Начинание поддержали даже... питерские фанаты, вывесив на матче Кубка УЕФА баннер с призывом оставить название «Зенит». Однако команду все равно переименовали.



В 2009 году уже под именем ФК «Челябинск» команда дошла до 1/8 финала Кубка России. По ходу турнирной сетки были обыграны «Тюмень», «Горняк» из Учалов, «Газовик», «КАМАЗ», самарские «Крылья Советов», выступающие в Премьер-лиге. Остановить «Челябинск» смогла только «Мордовия» из Саранска. Наибольшего успеха «Челябинск» добился уже в наши времена. В сезоне 2016—2017 команда впервые за десять лет финишировала на третьей строчке группы «Урал-Поволжье», а год спустя превзошла свой результат, став обладателем серебряных медалей.

Отдельного упоминания стоит и другая команда, непродолжительное время базировавшаяся в Челябинске, — «Спартак». Его история началась в 2000 году на базе команды «Лукойл» из Аргаяша, а в 2004—2005 годах «аргаяшцы» стали уже дочерним клубом московского «Спартака». Челябинские «красно-белые» неразрывно ассоциируются с именем Юрия Первака. Генеральный директор ООО «Лукойл-Челябнефтепродукт» занимал кресло президента клуба. Но в 2004-м Юрий Первак перешел на работу в московский «Спартак», затем вернулся в Челябинск, но покинул клуб уже в 2006-м. Причиной, как говорят, стал конфликт «на верхах».





В этот же год «Спартак» из Челябинска переехал в Нижний Новгород. После произошла смена названия, а история команды закончилась расформированием год спустя. Стоит отметить, что за «красно-белых» в Челябинске успел поиграть Дмитрий Торбинский — тот самый, который забьет победный гол сборной Нидерландов в 1/ 4 финала Евро-2008.

Сейчас весь профессиональный футбол на Южном Урале сосредоточен вокруг ФК «Челябинск». Команда занимает строчки в верхней части турнирной таблицы Профессиональной футбольной лиги. Выше этого дивизиона южноуральский футбол не поднимался никогда.

Между тем в самую популярную игру с мячом и в нашем регионе, по информации министерства спорта, играют более 10 000 человек в 28 спортшколах и отделениях. Региональная школа, в свою очередь, займется подготовкой резерва.

«В ней будут заниматься наиболее перспективные и одаренные футболисты со всего региона. Для реализации этих целей и задач предусмотрено соответствующее финансирование, которое пойдет и на улучшение существующей инфраструктуры, создания условий для качественного учебно-тренировочного процесса юных футболистов»,— отметили в министерстве спорта Челябинской области, затруднившись назвать размеры финансирования.

Есть в Челябинске и школы больших команд, которые также ставят задачей развитие молодых футболистов. Одной из них является «Спартак-Юниор» — совместный проект «красно-белых» и сети детских спортивных школ «Юниор». Он реализуется по франшизе. Также в конце января откроется футбольная школа московского «Локомотива», она, в отличие от «Спартака», развивается не по системе франшизы, но тоже ставит в задачу развитие молодых игроков с дальнейшим переездом самых талантливых в Москву. По информации источника ИА «Первое областное», сейчас обсуждается проект строительства манежа «Локомотива», а ориентировочно он может появиться в Челябинске уже летом этого года.

Возможно, именно создание регионального центра по подготовке футболистов станет тем самым толчком в развитии этого вида спорта. Кто знает, может, через несколько лет именно в Челябинской области появится новый Андрей Аршавин.