Ориентировщики Челябинской области выиграли семь медалей на первенстве УрФО в Кургане

Всего в активе южноуральской команды 18 наград

Семь золотых медалей на первенстве УрФО в Кургане завоевали ориентировщики из Челябинской области. Всего в активе южноуральских спортсменов 18 призовых мест в различных группах. О достижении атлетов из Челябинской области ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе правительства региона.



Соревновательная программа чемпионата УрФО включала в себя три вида: «кросс-классика», «кросс — многодневный» и «кросс-классика с общего старта». Само первенство проходило в течение трех дней. Южноуральским ориентировщикам удалось отличиться в каждом из видов, взяв шесть бронзовых, шесть серебряных и семь золотых наград.

«Иван Ческидов поднимался на первую ступень пьедестала почета во все три дня соревнований. На счету Светланы Барышниковой две золотых и одна бронзовая награды. Два золота в группе до 19 лет также сумел завоевать воспитанник озерской ОДЮСШ Яков Сашин. Серебро и бронза — у представителя челябинской СШОР № 5 Ильи Гуревича, а также у Варвары Горбуновой, два вторых места — у Даниила Сорокина», — рассказали в правительстве региона.

Добавим, с 2 по 9 мая в Воронежской области пройдет первенство России в спринтерских и кроссовых дисциплинах. Оно станет отборочными для попадания в сборные страны для участия в первенствах мира и Европы.