Ориентировщики Челябинской области финишировали в тройке сильнейших на первенстве России

В общем зачете юниорская команда заняла второе место, а юношеская — третье

В городе Березовском Свердловской области завершилось первенство России по спортивному туризму, в котором успешно выступила сборная Челябинской области. Юниорская сборная заняла второе место в командном зачете, а юношеская — третье, сообщает региональный Минспорт.

Состязания проходили в двух возрастных категориях — среди юношей и девушек (14—15 лет), а также юниоров и юниорок (16—21 год). В обоих случаях успешно выступили наши земляки — Челябинская область стала единственным субъектом РФ, спортсмены которого поднялись на пьедестал почета в обоих первенствах.

В составе делегации — сильнейшие спортсмены своих возрастных групп из челябинского Центра детско-юношеского туризма «Космос», Красноармейского Центра дополнительного образования детей и Станции юных техников из Копейска. Старший тренер сборной — Расуль Фаезов (Челябинск, ЦДЮТур «Космос»). Ребята соревновались на трех дистанциях: «дистанция — лыжная», «дистанция — лыжная связка», «дистанция — лыжная группам.

На личной дистанции 3-го класса Михаил Чистов опередил всех и стал победителем первенства среди юношей. Дмитрий Горбунов совсем немного уступил своему товарищу по команде и стал серебряным призером соревнований. Кроме того, ребята стали победителями на дистанции связок, опередив своих ближайших преследователей более чем на 3 минуты.

Среди юниоров отличные результаты показали девушки. Челябинка Юлия Рыскина поднялась на вторую ступень пьедестала на личной дистанции и на третью ступень — на дистанции связок вместе с копейчанкой Ольгой Макаровой.

В групповых стартах команда юношей в составе Михаила Чистова, Дмитрия Горбунова, Егора Аноскина и Всеволода Пашнина стала победителем на «дистанции — лыжная группа». Успешно выступила и команда юниоров в составе Дмитрия Котенева, Константина Отто, Василия Михеева и Виктора Михеева, в упорной борьбе завоевав бронзовые медали.

Уже скоро старший состав сборной будет представлять Челябинскую область на чемпионате России по спортивному туризму в Нягани (ХМАО).