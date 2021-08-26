На челябинской арене «Трактор» 11 и 12 сентября состоится спортивное мероприятие, в котором примут участие звезды российского фигурного катания. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе организаторы приняли решение увеличить количество продаваемых билетов, сообщает региональный Минспорт.
Напомним, что первая партия билетов была запущена в продажу 11 августа. 450 билетов на каждый соревновательный день были раскуплены практически мгновенно. Причем билеты покупали не только жители Челябинской области, но и поклонники фигурного катания из разных уголков страны.
«Улучшение эпидемиологической обстановки в Челябинской области позволило увеличить общее количество участников события до 1000 человек», — сообщает Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.
Приобрести билеты на предстоящее событие можно только на сайте. Стоимость билетов составляет 1200 рублей на первую часть программы и 1500 рублей на вторую. Вход на ледовую арену «Трактор» будет осуществляться строго при наличии входного билета и защитной маски.
Расписание:
11 сентября, суббота
14:00 — 15:05 — Танцы на льду, ритмический танец.
15:05 — 16:05 — Мужчины, короткая программа.
16:25 — 17:25 — Парное катание, короткая программа.
17:25 — 18:30 — Женщины, короткая программа.
12 сентября, воскресенье
14:00 — 15:15 — Танцы на льду, произвольный танец.
15:15 — 16:25 — Мужчины, короткая программа.
16:45 — 17:50 — Парное катание, произвольная программа.
17:50 — 19:05 — Женщины, произвольная программа
Автор: Степан Тимощук