Организаторы запустили в продажу дополнительную партию билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России

Они будут доступны на сайте в течение недели

На челябинской арене «Трактор» 11 и 12 сентября состоится спортивное мероприятие, в котором примут участие звезды российского фигурного катания. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в регионе организаторы приняли решение увеличить количество продаваемых билетов, сообщает региональный Минспорт.

Напомним, что первая партия билетов была запущена в продажу 11 августа. 450 билетов на каждый соревновательный день были раскуплены практически мгновенно. Причем билеты покупали не только жители Челябинской области, но и поклонники фигурного катания из разных уголков страны.

«Улучшение эпидемиологической обстановки в Челябинской области позволило увеличить общее количество участников события до 1000 человек», — сообщает Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.



Приобрести билеты на предстоящее событие можно только на сайте. Стоимость билетов составляет 1200 рублей на первую часть программы и 1500 рублей на вторую. Вход на ледовую арену «Трактор» будет осуществляться строго при наличии входного билета и защитной маски.

Расписание:

11 сентября, суббота

14:00 — 15:05 — Танцы на льду, ритмический танец.

15:05 — 16:05 — Мужчины, короткая программа.

16:25 — 17:25 — Парное катание, короткая программа.

17:25 — 18:30 — Женщины, короткая программа.

12 сентября, воскресенье

14:00 — 15:15 — Танцы на льду, произвольный танец.

15:15 — 16:25 — Мужчины, короткая программа.

16:45 — 17:50 — Парное катание, произвольная программа.

17:50 — 19:05 — Женщины, произвольная программа

Автор: Степан Тимощук