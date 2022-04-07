Организаторы Кубка губернатора Челябинской области по танцевальному спорту представили главных звезд турнира. Среди них – призеры чемпионата России Иван Варфоломеев и Яна Машарова, сообщает региональный Минспорт.
На соревнования соберутся профессиональные пары, за плечами которых много побед на соревнованиях различных уровней. Танцевальная общественность с нетерпением ждет встреч со звездами мировой величины танцевального искусства по латиноамериканской и европейской программе. В церемонии открытия ожидается участие Ирины Текслер, учредителя «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020».
На паркете выступят с показательными выступлениями Иван Варфоломеев и Яна Машарова. Они двукратные вице-чемпионы России среди танцоров до 21 года и бронзовые призеры чемпионата России среди взрослых. Также участие в турнире примут Ярослав Киселев и София Филипчук. В 2022 году они стали абсолютными чемпионами в трех дисциплинах и подтвердили статус сильнейших на планете в возрастной категории «Молодежь».
Шестикратные чемпионы России и пятикратные чемпионы мира Дмитрий Жарков и Ольга Куликова после турнира дадут мастер-класс. Пара поделится своим опытом с юными спортсменами. Также подтвердил свое участие в роли ведущего шоу Антон Зайцев, который является телеведущим канала «Пятница» (передача «Орел и решка»).
Также на Кубке губернатора по танцевальному спорту выступит «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова. Знаменитая телеведущая выступит в паре с профессиональным спортсменом.
Напомним, что Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту — 2022 пройдет 9 и 10 апреля во дворце спорта «Юность». Организаторы ожидают участия более 1000 спортсменов из 20 регионов страны, которые разыграют более 60 комплектов наград.
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