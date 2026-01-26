Организаторы открыли регистрацию на Челябинский марафон — 2026

В массовых состязаниях примут участие около 6 тысяч любителей бега

Более 6 тысяч человек смогут пробежать Челябинский марафон в 2026 году. Сегодня, 26 января, организаторы объявили о старте регистрации на событие. Массовые состязания состоятся в южноуральской столице 23 августа, участникам предстоит пробежать различные дистанции по центральной улице города, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Масштабный забег на дистанциях от 1 до 42,2 км пройдет 23 августа и соберет рекордные 6 тысяч участников. Организаторы намерены превратить событие не просто в соревнование, а в незабываемый спортивный праздник для всего города.

«Мы работаем над тем, чтобы Челябинский марафон с каждым годом становился не только самым массовым беговым соревнованием в городе, но и настоящим спортивным праздником. Нам важно, чтобы каждый участник на финише сказал „вау!“, чтобы этот день он запомнил на всю жизнь», — поделилась планами директор Челябинского марафона Анна Малышева.

Ключевая философия мероприятия — доступность и поощрение для каждого. Принять участие может любой желающий, независимо от уровня подготовки. Специально для новичков и семей с детьми предусмотрена дистанция в 1 километр. Организаторы подчеркивают: медаль на финише получит абсолютно каждый участник, вне зависимости от скорости и занятого места.

Для того чтобы стать участником события, необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте забега: chelmarafon.ru. Там же можно ознакомиться с полным перечнем дистанций, стоимостью регистрации и подробной программой мероприятия.