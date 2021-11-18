Организаторы объявили о наборе волонтеров на этап Кубка мира по сноуборду

Соревнования на горнолыжном курорте «Банное» пройдут 11 и 12 декабря

На этап Кубка мира по сноуборду, который пройдет 11—12 декабря на горнолыжном курорте «Банное» под Магнитогорском, объявлен набор волонтеров — 110 добровольцев помогут в организации международных соревнований. Набор продлится до 25 ноября, сообщают организаторы турнира.

Кандидатам предстоит заполнить специальную анкету. По традиции организаторы получают большое количество заявок на работу на этом престижном турнире. Помогать в организации хотят добровольцы из Челябинской области и Башкортостана, а также из Казани, Москвы, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ярославля.

Волонтеры будут задействованы в работе со зрителями, судьями, командами иностранных гостей и участниками, а также будут встречать и провожать гостей в аэропорту Магнитогорска, помогать на трассе, в работе пресс-центра, медицинского персонала и службы переводчиков.

Преимущество будет отдано волонтерам, которые имеют QR-код о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19. Результаты отбора будут опубликованы в группе волонтерского центра «По зову сердца».

«Основу волонтерского корпуса составят добровольцы города Магнитогорска, которые отлично зарекомендовали себя на прошлом этапе Кубка мира по сноуборду на курорте „Банное“. Они на практике испытали специфику проведения крупного международного турнира в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Подключится к работе небольшая группа опытных добровольцев из Челябинска. Отрадно в преддверии нынешнего этапа получать комментарии спортсменов и представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отличной работе волонтеров и просьбы включить в корпус тех ребят, которые уже работали с командами»,— рассказала руководитель волонтерского корпуса чемпионата Ирина Чиркова.

Напомним, что Кубок мира на «Банном» откроет новый соревновательный сезон для спортсменов, выступающих в параллельных дисциплинах сноуборда. Организаторы ждут более 120 спортсменов из 20 стран, которые разыграют 4 комплекта наград.