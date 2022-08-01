Молодежная хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата сезона-2022/2023. В нем каждая команда сыграет по 50 матчей. С нового сезона чемпионат будет проводиться в новом формате — с разделением на два дивизиона в каждой конференции Стартовые встречи «Белые медведи» проведут 5 и 6 сентября против уфимского «Толпара», сообщает пресс-служба ХК «Белые медведи».
Команды МХЛ разделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» сыграют 19 команд, на «Востоке» — 18. В новом сезоне конференции будут разделены на два дивизиона — «Золотой» и «Серебряный». В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе.
В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции: пять лучших команд дивизиона «Золотой» напрямую, еще три места в двухматчевом противостоянии разыграют шестая, седьмая и восьмая команды дивизиона «Золотой» против трех лучших команд дивизиона «Серебряный». Серии плей-офф играются до трех побед, финальная серия — до четырех побед.
Челябинская «молодежка» входит в состав «Золотого» дивизиона, а значит, проведет по четыре матча с командами, занявшими в прошлом году с первого по восьмое место, и по два с коллективами «Серебряного» дивизиона.
Напомним, что руководство МХЛ обнародовало календарь первых домашних матчей сезона-2022/2023. Откроют турнир 3 и 4 сентября финалисты Кубка Харламова — питерский СКА-1946 и московская «Красная армия». Челябинский клуб «Белые медведи» стартует домашними поединками 5 и 6 сентября против уфимского «Толпара».
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