Определились первые победители регионального этапа «Золотой шайбы»

В возрастной группе 2008–2009 годов сильнейшей стала команда «Майнер»

Дирекция комплекса «Готов к труду и обороне» в Челябинской области подвела итоги регионального этапа турнира «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди детей 2008–2009 годов рождения. Победителями соревнований, проходивших в Троицке, стала команда «Майнер» из поселка Межозерный.



Команда из Верхнеуральского района заняла первое место в финальной части турнира. По ходу соревнований «Майнер» одержал две победы из трех, обыграв ХК «Касли» и ХК «Молот» из Чебаркуля. Единственное поражение победители турнира потерпели от команды «Комета» из Кременкуля. По ходу соревнований хоккеисты «Майнера» забросили десять шайб и пропустили семь.

Обладателем второго места стала команда «Молот» из Чебаркуля, которая также одержала две победы. Судьбу чемпионства решила именно очная игра с «Майнером», которая закончилась триумфом команды из Межозерного, 5:3. Добавим, за весь турнир чебаркульцы забили и пропустили по девять шайб. Третье место на турнире заняла команда «Касли», также набравшая шесть очков. Здесь итог решила разница забитых и пропущенных шайб. Последних у каслинцев на две больше.





Напомним, региональный турнир «Золотая шайба» проходит в Троицке с 26 января по 26 февраля. В соревнованиях участвуют сельские и городские команды 2006–2007, 2008–2009 и 2010–2011 годов рождения. Во вторник, 9 февраля, начнутся соревнования младшей возрастной группы 2010–2011 годов.