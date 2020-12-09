Определился список участников чемпионата России по фигурному катанию

В соревнованиях выступят 63 спортсмена в одиночном катании и 27 пар.

Федерация фигурного катания России назвала список участников чемпионата страны в Челябинске. В него попали 14-летняя Камила Валиева, Алёна Косторная, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Помимо них в женском одиночном катании выступят ещё 14 спортсменок. В мужском катании также выступят 18 спортсменов, среди которых заявлен Михаил Коляда. В общей сложности в одиночной программе выступят 63 фигуриста, ещё пятеро заявлены как запасные.







Однако в Челябинск не приедет Евгения Медведева. Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 сообщила об этом в интервью ТАСС. По словам Евгении Медведевой, этот сезон стал для неё одним из самых тяжёлых в карьере в плане здоровья. Фигуристка осенью испытала проблемы со спиной, а большую часть ноября и начало декабря провела в больнице с поражением лёгких.

«Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лёд только 8 декабря. Врачи рекомендовали мне тренировки в щадящем режиме. У меня по сути две недели подготовиться к чемпионату России, в таких обстоятельствах и с рекомендациями врачей — это невозможно. Понимаю, что подвела своих болельщиков, но такова жизнь спортсмена. Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня, и, наверное, самый тяжёлый. Будем работать, чтобы дальше всё было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лёд!»— прокомментировала Евгения Медведева.

Помимо списка участников женского и мужского одиночного катания федерация опубликовала и список спортсменов во всех остальных дисциплинах. В танцах на льду за титул чемпиона России поборются 15 пар, ещё 12 выявят сильнейших в парном катании.









Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря в арене «Трактор». Соревнования состоятся несмотря на слухи об их отмене. Добавим, что в ближайшее время будут презентованы медали чемпионата России.