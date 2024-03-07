Определились все участники Кубка губернатора по баскетболу 3×3 в Челябинске

В турнире примут участие 8 команд из 6 стран

Стал известен состав команд, которые примут участие в Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3. В международных соревнованиях, которые пройдут 13-14 марта, выступят восемь команд из шести стран. Южный Урал представят два клуба из Челябинска и Магнитогорска — «Курчатов» и «Металлург». В борьбе за трофей с ними будут бороться коллективы из Сербии, Китая, Казахстана, Беларуси и Киргизии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Предстоящие соревнования выделяются из общего ряда, которые проводила региональная Федерация баскетбола. Даже несмотря на то, что в Челябинске ранее проходили турниры по баскетболу 3×3 топового уровня. Кубок губернатора по этому виду спорта в южноуральской столице будет проводиться впервые. Но главное даже не это, а то, что он получил международный статус благодаря участию в нем сильных и интересных иностранных команд.

Корреспонденту ИА «Первое областное» стал известен состав участников предстоящих соревнований. В Кубке губернатора выступят 8 коллективов:

1. SOMBOR JOKER Сербия

2. BISHKEK TEAM Кыргызстан

3. TEAM SHANDONG Китай

4. BIONORD Пермь

5. KURCHATOV Челябинск

6. MAO TEAM Казахстан

7. METALLURG Магнитогорск

8. SHAKHTER Беларусь

С некоторыми из них хорошо знакомы любители баскетбола в России. Так, на тендемах чемпионата страны ранее выступали «Курчатов» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск) и «Бионорд» (Пермь). Кроме того, дебютировала в турнире в этом сезоне команда «Шахтер» из Беларуси. Причем, ребята из дружественного государства заставили обратить на себя внимание, здорово выступив на двух этапах Кубка России.

«Мы уже не раз успешно проводили турниры по баскетболу 3×3, причем в разных форматах и локациях. Но Кубок губернатора Челябинской области — это новый и серьезный для нас вызов, потому что мы пригласили на Южный Урал серьезные и амбициозные команды из разных стран. Уверен, что соперничество разных стилей и школ баскетбола придаст дополнительный интерес и колорит нашему турниру», — считает президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Организаторы турнира рассчитывают, что турнир посетят более 5000 болельщиков, а онлайн-аудитория составит более 1 миллиона человек, и это только в российском сегменте. Кубок губернатора Челябинской области пройдет 13-14 марта

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