Определились все участники чемпионата России по баскетболу 3×3 в Челябинске

В мужском турнире выступит команда «Уралец» из Златоуста

Российская федерация баскетбола (РФБ) назвала команды, получившие специальные приглашения на предстоящий в Челябинске чемпионат страны по баскетболу 3×3. Среди них оказался и клуб «Уралец» из Златоуста. Всего в турнире выступят 10 мужских и 6 женских команд, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола.

Система отбора на финальный турнир чемпионата России по баскетболу 3×3 очень сложная и запутанная. В ходе отборочных соревнований, так называемых тандемов, были определены 6 мужских и 3 женские команды. Оставшиеся места были распределены РФБ через wild card — специальные приглашения на турнир. Такие карты накануне получили 4 мужских и 3 женских коллектива.

Таким образом, к лучшим командам регулярного сезона присоединятся «Бионорд» (Пермь), «Грязные парни» (Екатеринбург), «ХелиТаб» (Казань) и «Уралец» (Златоуст). Аналогичные приглашения в женский турнир получили «Красная Пахра» (Москва), «Торпедо» (Москва) и TSOP-LED (Санкт-Петербург).

Решающие игры российского баскетбольного сезона пройдут с 29 апреля по 3 мая в челябинском ДС «Юность». Финал пройдет по «токийской» системе: на первой стадии каждый участник сыграет с каждым. Игры мужской сетки будут идти все пять дней финала, женской — последние три дня (1—3 мая). По итогам кругового турнира в плей-офф выходят 6 мужских команд (первая и вторая — напрямую в 1/2 финала, обладатели мест с 3-го по 6-е — в 1/4) и 4 женские (все в 1/2 финала).

В рамках турнира 29 апреля пройдут также игры баскетболистов-колясочников в рамках инклюзивного проекта «Тихий баскетбол». Кроме этого, 2 мая состоится матч за «Малый Кубок Урала», в котором встретятся две женские команды — «Позитив» из Челябинска и «Десерт» из Екатеринбурга. Торжественная церемония открытия состоится 30 апреля в 17:20.

Билеты на мероприятие уже доступны в продаже. Приобрести их можно в разделе «Спорт» сайта и в точках продаж «Городские зрелищные кассы». Купленный билет будет действовать в течение всего игрового дня. Также можно приобрести абонемент на все игры турнира.

Список участников финала Winline чемпионата России 3×3:

Мужчины: «Руна» (Москва), Inanomo (Москва), «Бэд Бойс» (Брянск), «Гагарин» (Химки), «Самара», «ЦОП-Нева» (Санкт-Петербург), «Бионорд» (Пермь), «Грязные парни» (Екатеринбург), «ХелиТаб» (Казань), «Уралец» (Челябинская область).

Женщины: COP-Petersburg (Санкт-Петербург), «Самара», «Парибет» (Москва), «Красная Пахра» (Москва), «Торпедо» (Москва), TSOP-LED (Санкт-Петербург).