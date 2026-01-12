Определились участники первого тандема чемпионата России по баскетболу 3×3

В дивизионе «Вызов» стартуют четыре команды Челябинской области

Стали известны все команды, которые возьмут старт в новом сезоне чемпионата России по баскетболу 3×3. Сдвоенный этап в дивизионе «Вызов» состоится 28—31 января в Москве. В нем примут участие две мужские и две женские команды из Челябинска и Магнитогорска, сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

В новом сезоне на этапах чемпионата России по баскетболу 3×3 выступят четыре команды Челябинской области. Так, в мужском турнире возьмут старт челябинский «Курчатов» и магнитогорский «Металлург», а в женском — «Позитив» и «Металлург». На первых двух этапах в дивизионе «Вызов» им предстоит побороться за путевки в дивизион «Мастер».

В каждом из январских «Вызовов» будут разыграны не менее 10 мужских и не менее 5 женских путевок в «Мастер». Челябинский «Курчатов» выступит 28 января в группе В, где его соперниками станут МБА-МАИ (Москва) и Kaspiy Team (Махачкала). Мужскому клубу «Металлург» предстоит сразиться 29 января с командами «Большой» (Смоленск) и Lugang (Москва).

Во втором тандеме в дивизионе «Вызов» (игры пройдут 30 и 31 января) соперниками «Курчатова» на групповом этапе станут «Байкал» (Иркутск) и «Беларусь» (Минск), а «Металлурга» — «АБК Б. Б.» (Санкт-Петербург) и ART (Москва).

В каждый из игровых дней первое место группы сыграет стыковой матч за путевку в тандем «Мастер» со вторым местом из другой группы.

В женском турнире выступят челябинский «Позитив» и магнитогорский «Металлург». Их соперниками станут команды «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург), «МБА-МГУСит» (Москва), «Красная Пахра» (Москва), «Тулпар» (Казань), Khimki Power (Химки) и MSU (Москва).

Напомним, что чемпионат России 3×3 состоит из четырех тандемов «Вызов» и четырех тандемов «Мастер» и продлится до июня.