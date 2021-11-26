Определились первые соперники южноуральских спортсменок на чемпионате России по боксу

Организаторы турнира провели жеребьевку соревнований

Сегодня, 26 ноября, в челябинском дворце спорта «Юность» стартует чемпионат России по боксу среди женщин. В нем выступят 180 участниц из 48 регионов, в том числе 17 южноуральских спортсменок. В течение восьми дней девушки будут бороться за медали в 12 весовых категориях, а лучшие из них получат в качестве премии автомобиль, сообщает оргкомитет турнира.

В первый день соревнований в дневной сессии состоятся 14 боев в весовых категориях до 54, 57 и 63 кг. В 18:00 состоится торжественная церемония открытия чемпионата, после чего на ринге пройдут еще 6 поединков.

Готовятся к своим первым боям на турнире четыре южноуральские спортсменки. У двух наших девушек соперницы из Москвы. Так, в весовой категории до 57 кг Анастасия Кононова сразится с Валерией Девятайкиной, а Евгения Лочканова — с Александрой Журавлевой.

В вечерней части программы сразятся между собой две подруги по команде челябинки Александра Кулешова и Диаза Баталова. Напомним, Александра Кулешова является одной из наших главных надежд на медали — титулованная спортсменка является первой чемпионкой мира на Южном Урале по боксу.

Вход во дворец спорта «Юность» свободный. Совершеннолетним зрителям необходимо при входе предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19 и паспорт. Во все дни соревнований, кроме финального, вход будет бесплатным. Приобрести билет на финал вы можете уже сегодня на официальном сайте кассы.ру.