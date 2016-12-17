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Определены победители среди мужчин на Чемпионате России по фигурному катанию

Определены победители среди мужчин на Чемпионате России по фигурному катанию
Чемпионат , фигурное катание , результаты , участники
23.12.2016 21:30:36

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 20:56

Фигурист Михаил Коляда завоевал «золото» соревнований.

21-летний фигурист Михаил Коляда из Санкт-Петербурга стал победителем Чемпионата России по фигурному катанию. Молодому человеку удалось стать лидером по баллам. Учитывались результаты короткой и произвольной программы, по итогам которой фигурист удержал первенство.

В Челябинске подведены первые итоги Чемпионата России по фигурному катанию. Первыми стали известны победитель и призеры среди мужчин. «Золото» завоевал фигурист Михаил Коляда (283.48). Следом за лидером с большим отрывом идет Александр Самарин (259.74). Максиму Ковтуну (249.37) удалось вырваться с седьмого места по итогам короткой программы и набрать недостающие баллы в произвольной программе.

Смотрите прямую трансляцию соревнований на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».

Итоговые результаты одиночного катания среди мужчин:

1. Михаил Коляда — 283.48 (золото)
2. Александр Самарин — 259.74 (серебро)
3. Максим Ковтун -249.37 (бронза)
4. Андрей Лазукин -241.00
5. Дмитрий Алиев — 240.69
6. Александр Петров — 236.93
7. Сергей Воронов — 233.62
8. Артур Дмитриев — 226.77
9. Антон Шулепов — 224.03
10. Алексей Ерохов — 216.80
11. Павел Вьюгов -206.82
12. Илья Скирда — 200.39
13. Артём Лежеев -195.25
14. Илья Княжук — 189.47
15. Мурад Курбанов — 188.38
16. Андрей Зубер — 177.93
17. Владимир Самойлов — 160.42

Фото: fsrussia.ru

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