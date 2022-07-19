Определена дата проведения хоккейного Кубка Вызова в Челябинске

Команды Запада и Востока сыграют в арене «Трактор» 3 декабря

Континентальная хоккейная лига определилась с датой проведения Кубка Вызова в рамках Недели звезд хоккея —2022, которая пройдет в Челябинске. На арене «Трактор» лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги сыграют 3 декабря, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».



Кубок Вызова — это мероприятие МХЛ, которое принимали девять городов России. Яркое противостояние Востока и Запада пользуется большой популярностью у болельщиков, всего матчи посетили 64 800 зрителей. Во встречах за Кубок Вызова принимали участие будущие звезды КХЛ и сборной России. Счет в противостоянии — 8:3 в пользу Западной конференции.



Напомним, что программа Недели звезд хоккея — 2022 в Челябинске выглядит следующим образом: 3 декабря — Кубок Вызова МХЛ, 4 декабря — Матч звезд ЖХЛ, 10—11 декабря — Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ.

