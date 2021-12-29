Определен состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту

В список вошли челябинские спортсменки Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева

Тренерский штаб сборной России определился с именами спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды). В состав команды вошли две челябинские спортсменки Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева, сообщает Союз конькобежцев России.

Состав участников предстоящего чемпионата Европы на отдельных дистанциях в Херенвене был сформирован на основе прошедших с 25 по 27 декабря всероссийских соревнований памяти Б. Шавырина в Коломне. На них Ольга Фаткулина показала третий результат на 500-метровке и вынуждена была не заявиться на дистанции 1000 метров. Еще одна челябинская спортсменка Анастасия Григорьева заняла третье место на дистанции 3000 метров.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях пройдет с 7 по 9 января. Российская команда отправится в Нидерланды 2 января. В состав сборной вошли:

Мужчины: Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Руслан Мурашов, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Александр Румянцев и Данила Семериков.

Женщины: Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Кристина Силаева, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Наталья Воронина, Елена Сохрякова и Анастасия Григорьева.

Напомним, Ольга Фаткулина является трехкратной чемпионкой Европы. Причем две свои победы она одержала в Херенвене (на дистанции 500 метров и в командном спринте) в 2020 году.