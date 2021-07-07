Олимпийскую сборную на Играх в Токио поддержат акцией «Верим в Россию!»

Челябинская область присоединится к народной акции

В Сети стартовал народный проект «Верим в Россию!» в поддержку национальной сборной на Олимпиаде в Токио, инициатором которого стало Министерство спорта РФ. Поддержат акцию и в Челябинской области, запустив челлендж, в котором может принять участие любой желающий.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля. Впервые Игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать сборную, чтобы поддержать спортсменов во время соревнований. Российским спортсменам придется выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов. Поэтому поддержка всей России особенно важна и будет не только объединять страну, но и давать нашим спортсменам дополнительную энергию и мотивацию.

В целях поддержки российских олимпийцев дан старт народному проекту «Верим в Россию!». Федеральный оператор «Готов к труду и обороне» поддержал проект и предложил привлечь в формате челленджа сторонников движения ГТО. В новой промоакции под названием «Верю в сборную России — передам команде силу!» сможет принять участие любой желающий физкультурник. Всё, что будет нужно, — это снять креативное видео, на котором участник выполняет нормативы ГТО и произносит лозунг-кричалку в поддержку России. Подробности нового всенародного челленджа будут сообщены позже.

«Челябинская область обязательно поддержит инициативу и подключится к акции. Уверен, что участники движения ГТО в нашем регионе с удовольствием поучаствуют в челлендже. Очень важно поддержать нашу сборную на таких непростых Олимпийских играх. Необходимо, чтобы в регионах и России в целом знали про достижения спортсменов, а сами граждане подключались к занятиям спортом»,— говорит руководитель регионального оператора комплекса Александр Беленков.

Также Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Всероссийская федерация школьного спорта инициировали всероссийский флешмоб #10песенчемпионов. Любой человек в нашей стране, который захочет поддержать российских олимпийцев, сможет спеть один из хитов и опубликовать в своих соцсетях эту видеозапись с хештегами #веримвроссию #10песенчемпионов. Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов.

В списке предложенных песен традиционно оказался гимн России. Кроме него, там же разместили трек Ёлки «Все зависит от нас», «Нас бьют — мы летаем» Аллы Пугачевой, «Герои спорта» Муслима Магомаева, «Падали, но поднимались» Алексея Хворостяна, «Есть только миг» Олега Анофриева, «Команда молодости нашей» Людмилы Гурченко и «Нас не догонят» группы «Тату». Уточняется, что треки были выбраны по итогам опроса, проведенного среди спортсменов — членов сборной России по всем видам спорта.