Олимпийский комитет России объявил расширенный список кандидатов для участия на Олимпиаде-2022

В него вошли и южноуральские спортсмены

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил кандидатов на попадание в национальную команду для участия на предстоящих зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Всего в списке находятся 599 атлетов, выступающих в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.



В расширенный состав олимпийской сборной вошли челябинские конькобежцы Ольга Фаткулина, Степан Чистяков. Сноубордисты Мария Волгина и Ярослав Степаненко, фристайлеры Александра Глазкова, Анастасия Чирцова и Игорь Омелин. А также в Шорт-трек вошли Береснева Юлия, Екатерина Ефременкова и Анна Матвеева.



Наконец, о главном — олимпийском хоккейном турнире, который всегда вызывает наибольший интерес у российских болельщиков. Напомним, 3 сентября Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила о том, что достигла договоренности с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по участию игроков организации в олимпийском турнире. А это значит, что в Пекине будет настоящий праздник хоккея с участием сильнейших игроков мира. В расширенную мужскую сборную по хоккею вошли нескольких наших звезд мирового уровня: Артемий Панарин, Евгений Малкин, Валерий Ничушкин и Евгений Дадонов. Евгений Кузнецов к сожалению не включен в заявку, он продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Также на место в составе претендуют воспитанники южноуральского хоккея Вячеслав Войнов («Динамо» Москва) и Никита Нестеров (ЦСКА). Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин и защитник «Трактора» Илья Карпухин.



Напомним, российские спортсмены на Играх будут выступать без национального флага и гимна в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

