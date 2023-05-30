В карабашском спорткомплексе «Металлург» прошла открытая тренировка по боксу, которую провел победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко. Действующий чемпион по версии WBC International показывал интенсивные упражнения начинающим спортсменам и их семьям, сообщает пресс-служба РМК.
«Я посвятил боксу около 20 лет своей жизни. Сам я из станицы Каневской Краснодарского края и не понаслышке знаю, как в небольших территориях вырастают большие чемпионы. Люблю проводить мастер-классы в таких маленьких городах, как Карабаш. Дети здесь более упорные, в хорошем смысле „голодные“ до спортивных достижений. Они заинтересованы в наших встречах и тренировках, чтобы добиться будущих побед», — рассказал Евгений Тищенко.
Мастер-класс был открыт для всех желающих. Поначалу мало кто, решался практиковаться с профессионалом. Первыми на разминку вышли воспитанники секции бокса. Но спустя несколько минут к ним присоединились родители с малышами.
«Подобные знакомства мотивируют ребят на занятия спортом. Они пообщались с легендарным боксером, узнали историю его карьеры и захотели равняться на чемпиона. Мне как тренеру было интересно узнать из первых уст о закулисье олимпиады и чемпионатов», — отметил тренер по боксу СК «Металлург» Иван Рыков.
В прошлом году в Карабаше открылась секция бокса, в которой занимаются спортсмены от 3-х до 17-ти лет. В зале установили ринг, а недавно там появилось еще 14 боксерских снарядов для подготовки к поединкам.
«У всех бывают неудачи, но это не должно останавливать. Знакомство с легендой меня в этом убедило. Было волнительно опробовать на себе его приемы. Хотелось бы в будущем встретиться с Евгением Тищенко на ринге. Ради этого хочу развиваться в спорте», — прокомментировал спортсмен секции бокса СК «Металлург» Кирилл Бачно.
Кроме того, Карабаш стал первым городом, куда привезли бойцовскую стену «Сердца RCC». На ней слепки своих кулаков оставили топовые бойцы России, в том числе Евгений Тищенко. Дети с восхищением фотографировались на фоне арт-объекта и брали автограф у звезды бокса. В июне арт-объект привезут в ФОК Кыштыма, а в июле он отправится в ФОК Коркино.
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