Олимпийский чемпион Арсен Галстян посетил фестиваль дзюдо в Челябинске

На стадионе «Метар-спорт» в шестой раз прошли состязания клуба «Ичибан»

«Это все для праздника, для эмоций. Видим, какие родители счастливые, дети счастливые. Дается нелегко, конечно, но мы очень рады стараться. И для нас главное — результат, который мы получаем. Как финал учебного года. Чтобы все перед каникулами сдали на пояса и довольные пришли на фестиваль. А потом отдыхали»,

— рассказал главный тренер направления «Семья чемпионов» Анатолий Лебедев.

«Это моя первая такая медаль. Я очень рад. Деткам здоровья пожелаю. Чтобы занимались, радовались, любили свое дело и верили, что это все реально и возможно. Надо ставить цели и работать. У нас подрастающее поколение очень сильное, мощное. Я уверен, что и в будущем будет очень много достойных спортсменов, которые будут представлять наш вид спорта на мировой арене»,

— отметил Арсен Галстян.