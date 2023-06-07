В Челябинске состоялся шестой летний фестиваль клуба дзюдо «Ичибан», основателем которого является один из самых известных и титулованных южноуральских дзюдоистов Кирилл Денисов. Разминку для всех участников провел олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, сообщает региональный Минспорт.
В турнире «Семья чемпионов» в трех возрастных категориях приняли участие 158 команд. Дзюдоисты проходили 10 станций, где на каждое упражнение давалось всего 20 секунд. Семья Сулоевых успешно прошла все испытания и заняла первую ступень пьедестала почета.
«Это все для праздника, для эмоций. Видим, какие родители счастливые, дети счастливые. Дается нелегко, конечно, но мы очень рады стараться. И для нас главное — результат, который мы получаем. Как финал учебного года. Чтобы все перед каникулами сдали на пояса и довольные пришли на фестиваль. А потом отдыхали», — рассказал главный тренер направления «Семья чемпионов» Анатолий Лебедев.
Позже на татами вышло более 150 самых юных спортсменов клуба «Ичибан». Они соревновались в командных эстафетах в турнире «Лето в Дзюдоленде». А украсила спортивный праздник разминка с олимпийским чемпионом Арсеном Галстяном.
«Это моя первая такая медаль. Я очень рад. Деткам здоровья пожелаю. Чтобы занимались, радовались, любили свое дело и верили, что это все реально и возможно. Надо ставить цели и работать. У нас подрастающее поколение очень сильное, мощное. Я уверен, что и в будущем будет очень много достойных спортсменов, которые будут представлять наш вид спорта на мировой арене», — отметил Арсен Галстян.
Все участники получили памятные награды, а победителям фестиваля вручили кубки и медали. Отметим, что проект «Семья чемпионов», вошел в число победителей первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2023 году.
Добавим, что в Челябинске с 24 по 25 июня пройдут международные состязания по дзюдо среди мужчин и женщин — этап профессиональных соревнований Russian Judo Tour. Лучшие дзюдоисты со всей России, а также Беларуси, Армении, Индии, Монголии и других стран будут сражаться за медали в ледовой арене «Трактор».
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