Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Об этом сообщили в правительстве Японии

Олимпиада — 2020, которая должна состояться в Токио с 23 июля по 8 августа, пройдет при пустых трибунах. Об этом только что объявила министр по делам Игр Тамаё Марукава. Это решение принято из-за ситуации с коронавирусом: в Японии растет число заболевших, поэтому страна постепенно вводит чрезвычайные ситуации в своих префектурах. Церемонии открытия и закрытия игр, а также соревнования, которые запланированы на территориях префектур Токио, Сайтама, Тиба и Канагава будут закрыты для зрителей.

Ранее планировалось на каждое из соревнований пускать только по 5000 зрителей, а билеты разыгрывать в специальную лотерею.

От России на Олимпиаду отправятся 335 спортсменов, из них 8 — представители Южного Урала, а еще 5 родились в нашем крае. Земляки выступят в бадминтоне, водном поло, гребле академической, легкой атлетике, теннисе и тхэквондо.





Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться в июле 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса. В ней планируется участие около 19 тысяч спортсменов, которые в 33 видах спорта разыграют 339 комплектов наград.

