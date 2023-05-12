В челябинском спорткомплексе «Метар-спорт» с 13 по 14 мая состоится первенство Челябинска по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Также в рамках турнира пройдет ежегодный фестиваль показательных номеров «Красота спасет мир», где выступят около 400 детей, сообщает региональный Минспорта.
В соревнованиях по художественной гимнастике примут участие 350 юных гимнасток из Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска, Оренбурга и Челябинска. Турнир посетит сама Юлия Барсукова и хореограф-постановщик ведущих гимнасток сборной России Любовь Красильникова. Главным судьей соревнований стала член Всероссийской коллегии судей Анна Свирина.
Во второй день турнира пройдет VI ежегодный фестиваль показательных номеров «Красота спасет мир». В нем примут участие около 400 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Мероприятие является подготовительным этапом к масштабному фестивалю «Родина моя — Россия», который пройдет на 10 июня.
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