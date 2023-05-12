Олимпийская чемпионка откроет соревнования по художественной гимнастике в Челябинске

В турнире примут участие более 350 юных спортсменок

В челябинском спорткомплексе «Метар-спорт» с 13 по 14 мая состоится первенство Челябинска по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Также в рамках турнира пройдет ежегодный фестиваль показательных номеров «Красота спасет мир», где выступят около 400 детей, сообщает региональный Минспорта.В соревнованиях по художественной гимнастике примут участие 350 юных гимнасток из Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска, Оренбурга и Челябинска. Турнир посетит сама Юлия Барсукова и хореограф-постановщик ведущих гимнасток сборной России Любовь Красильникова. Главным судьей соревнований стала член Всероссийской коллегии судей Анна Свирина.Во второй день турнира пройдет VI ежегодный фестиваль показательных номеров «Красота спасет мир». В нем примут участие около 400 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Мероприятие является подготовительным этапом к масштабному фестивалю «Родина моя — Россия», который пройдет на 10 июня.Добавим, что ранее челябинская студентка завоевала четыре золотые медали на турнире по спортивной гимнастике. Юлия Григорьева стала абсолютной чемпионкой на соревнованиях в Казани.