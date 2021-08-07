Олимпиада в Токио: последний бой — три медали на кону

Ватерполистки сборной России сразятся за бронзу

Сегодня на Олимпийских играх в Токио все внимание южноуральских любителей спорта будет приковано к состязаниям по водному поло. В матче за третье место наша команда сыграет с соперницами из Венгрии. У трех спортсменок из златоустовской «Динамо-Уралочки» есть шанс вернуться на Родину с медалями.

Полуфинальный поединок с американками, по мнению, многих специалистов был лучшим для российской женской ватерпольной команды на олимпийском турнире. И с ними трудно не согласиться, хоть в этом поединке подопечные Александра Гайдукова проиграли. Наши девчата на равных сражались с сильнейшей командой мира, а после первой половины матча и вовсе вели в счете, контролируя ход игры. Если с таким же настроем сборная Росси выйдет на матч с венгерками, вне сомнений, бронзовые медали будут нашими.

Впрочем, венгерки на этом турнире доказали, что у них сильная команда. На групповом этапе, напомню, они сыграли вничью с российской сборной и сотворили, казалось бы, невозможное — выиграли у непобедимых американок. Тем не менее, стоит признать, что команда выступает не так ровно и стабильно. В этом и есть главная опасность для сборной России, потому что неизвестно чего ждать от соперниц. В случае успеха сразу три ватерполистки из «Динамо-Уралочки» смогут принести Челябинской области медали — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Что касается в целом сборной России, то предстоящий день обещает стать самым успешным для нашей команды на Олимпийских играх. Как минимум в трех видах программы российские атлеты просто обязаны брать золотые медали. Если повезет — то мы можем «выловить» аж 6 наград высшего достоинства. К сожалению, этого все равно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших в медальном зачете — уж слишком велик отрыв от хозяев соревнований. Но занять итоговое четвертое место сборной России по силам.

Можно с уверенностью говорить, что золото завоют наши синхроннистки в групповых. Ничто не должно помешать двум нашим блистательным близняшкам Дине и Арине Авериным занять первые две строчки пьедестала в состязаниях по художественной гимнастике. Наверняка, третье золото принесет кто-то из представителей командных видов спорта — дуэт «пляжников» и мужская сборная в «классическом» волейболе дошли до финала.

В борьбе наши спортсмены приучили нас к высоким местам. Завтра Абдулрашид Садулаев проверит на прочность в финале американка Кайла Снайдера. Хотелось бы верить, что сможет побороться за золото Мария Ласицкене, но у нее слишком серьезные соперники. Возможно, получится показать хороший результат Александру Лифанову в современном пятиборье. Наконец, есть небольшая вероятность, что «выстрелит» кто-то из россиян в гребле на байдарках и каноэ.

Советуем сегодня провести выходной день с пользой и насладиться успехами российских спортсменов, если это не удавалось сделать в будние рабочие дни. На этой Олимпиаде мы видели много разных проявлений эмоций, взлетов и падений, трагедий, связанных с необъективным судейством и героизмом спортсменов в борьбе за медали соревнований. Наверняка сегодня всего этого будет в избытке.

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