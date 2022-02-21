Олимпиада несбывшихся надежд — почему южноуральцы выступили в Пекине неудачно?

Завоевать медали на Играх-2022 смогли только наши хоккеисты

На зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине Челябинская область была представлена внушительным количеством спортсменов. В общей сложности в Пекин отправились 18 южноуральцев, в том числе представителей хоккея, которые ныне выступают в других регионах. Однако медали сумела завоевать только мужская хоккейная сборная, остальные наши земляки остались далеко за бортом в борьбе за место на пьедестале. Корреспондент ИА «Первое областное», проанализировав их выступление, приходит к выводу, что это не провал, а лишь досадное недоразумение.

Конькобежный спорт — Ольга Фаткулина и Анастасия Григорьева

Результаты:

Ольга Фаткулина: 10-е место на 500 м (37,76), 13-е место на 1000 м (1.15,87).

Анастасия Григорьева: не участвовала (осталась в запасе).

Пожалуй, главные надежды мы связывали с конькобежным спортом, а если точнее, то с одним из сильнейших спринтеров страны Ольгой Фаткулиной. Челябинская спортсменка на протяжении десятка лет приучила нас к высоким и стабильным результатам на международных соревнованиях. Титул чемпионки мира и призера Олимпийских игр — 2014 в Сочи тому свидетельство.

Кроме того, и в нынешнем сезоне Оленька показывала если не выдающиеся, то хорошие результаты на этапах Кубка мира. Вера в нее усилилась после великолепного выступления в Калгари, где челябинка не просто выиграла на дистанции 500 м, но и установила новый рекорд России. Но потом все пошло наперекосяк — и в этом главная причина того, что южноуральская конькобежка не смогла показать все, на что способна, в Пекине.

Виной тому — набивший оскомину коронавирус. На январском чемпионате Европы в Херенвене Фаткулина сдала положительный ПЦР-тест — пропустила соревнования, села на карантин. И это прямым образом отразилось на ее подготовке к ОИ-2022. А ведь до них оставалось меньше месяца. Для представителей циклических видов спорта пропуск даже двух-трех дней тренировок в период усиленной подготовки к соревнованиям — повод для тревоги. Ольга пропустила две недели. В то время как она находилась на самоизоляции в Челябинске, ее партнеры по команде подводили себя к пику формы на сборах в Иркутске. Фаткулина хоть и присоединилась к ним, но поздно. Ей оставалось лишь форсировать свою подготовку к Пекину и надеяться, что все получится.

Не получилось. Не помогла и почетнейшая роль, которую ей отвели в Олимпийском комитете России, — стать знаменосцем нашей сборной на торжественной церемонии открытия. Такую миссию лишь раз доверяли представителю Челябинской области — биатлонисту Александру Тихонову в далеком 1980 году на Играх в американском Лейк-Плэсиде. Вне сомнений, этот факт должен был придать Фаткулиной психологической уверенности.

Но на этой психологии и самом желании выступить успешно далеко не уедешь. Все это должно подкрепляться физическими кондициями. А их у Оленьки не было. В коротком спринте это было не так заметно. Даже если брать в расчет не самый быстрый лед в Пекине, то 37,76 на «пятисотке» — явно не ее уровень. Оставалась еще одна дистанция, где она могла зацепиться за медали, — 1000 м.

«Для себя решила: буду выкладываться на максимуме с первых метров дистанции, а на финише буду терпеть и бежать через не могу», — примерно так скажет Ольга Фаткулина, когда российские журналисты попросили ее прокомментировать свое выступление на дистанции 1000 м.

Ольга и рванула что есть сил. Первый круг прошла достойно, а второй — добегала на морально-волевых, стиснув зубы и в кривой ухмылке. А потом еще долго лежала на олимпийском льду, не в силах подняться. Сложно представить, какие в этот момент мысли крутились в голове спортсменки. Особенно если учесть, что период подготовки к Олимпиаде у нее растянулся не на четыре, а на восемь лет. Лично для меня это была самая душераздирающая сцена и один из самых трагичных моментов этих Игр. Грусть и тоска от понимания того, что у Ольги Фаткулиной это был, возможно, последний шанс после Сочи-2014 еще раз подняться на олимпийский пьедестал.

Должна была выступить на Олимпиаде и еще одна челябинская конькобежка Анастасия Григорьева. Она прошла условия отбора, выполнила олимпийский норматив, была включена в команду, прибыла вместе с ней в Пекин, но выйти на старт любимой «полуторки» тренеры ей не дали. Теоретически могла челябинка побежать и командную гонку, и 3000 м, но и здесь она осталась в запасе.

Безусловно, Анастасии Григорьевой было очень тяжело. Быть готовой выйти на старт и быть так близко к осуществлению свой мечты и не сделать этого — хуже не придумаешь. Но и тренерский штаб конькобежной сборной России можно понять — они выставляли на дистанции сильнейших на данном этапе спортсменов. Настя, не переживай: в 20 лет спортивная карьера в коньках только начинается. И, вне сомнений, шанс проявить себя и выступить на Олимпийских играх у тебя еще обязательно будет.

Фристайл — Игорь Омелин, Анастасия Чирцова и Александра Глазкова

Результаты:

Игорь Омелин: 13-е место в ски-кроссе

Анастасия Чирцова: 16-е место в ски-кроссе

Александра Глазкова: 14-е место в хафпайпе

Практически во всех дисциплинах фристайла российские спортсмены не являются мировыми лидерами. И могли рассчитывать на медали при о-о-о-очень благоприятном стечении обстоятельств. И вряд ли специалисты всерьез рассчитывали на то, что могут преподнести сенсацию в ски-кроссе два южноуральца — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова. Даже с учетом того, что эта дисциплина очень непредсказуемая и коварная.

Тем не менее наши земляки не подкачали и преподнесли небольшие сюрпризы. Игорь Омелин, например, приятно удивил тем, что уже в квалификации показал второй результат, уступив лишь многоопытному швейцарцу Алексу Фиве. Тогда и подумалось: вот он, реальный шанс вырваться из категории «темных лошадок» и сотворить одну из главных сенсаций во фристайле на ОИ-2022. И ведь смог же наш земляк выиграть заезд 1/8 финала. Причем уверенно, захватив лидерство с первых метров дистанции. Но дальше, увы, не покатило: в четвертьфинале уроженец Аши уступил, выбыв из борьбы за медали.

Возможно, и права была комментировавшая соревнования известная в прошлом фристайлистка, призер Олимпийских игр в могуле Елизавета Кожевникова. Она подчеркнула, что у Игоря вновь сработал в голове «защитный механизм» и, возможно, ключи к успеху нужно искать в области психологии. Как только перед Игорем Омелиным появляется реальная возможность побороться за высокие места, он проходит дистанцию неуверенно и ниже своих возможностей. Этот диссонанс отчетливо проявился в сравнении с его партнером по команде Сергеем Ридзиком. Тот, вопреки кошмарной дисквалификации, сумел в критический момент себя перебороть и завоевать бронзу в Пекине. Тем не менее язык не повернется сказать, что южноуральский ски-кроссмен выступил на Играх-2022 плохо. Он выжал из себя максимум и заставил поверить в то, что успех в будущем возможен, нужно только морально к нему быть готовым.

Глупо было ожидать сверхъестественного и от Анастасии Чирцовой. Из-за многочисленных травм, простуд и болячек она вынуждена была полностью пропустить весь подготовительный этап к Олимпийским играм, не выступила ни на одном этапе Кубка мира. По сути, для спортсменки из Магнитогорска старты в Пекине и были первой пробой сил в текущем сезоне. Как тут можно рассчитывать на успех, если организм не готов бороться с чудовищными нагрузками, да еще на таких ответственных стартах?

Но за счет опыта и мастерства южноуральская спортсменка смогла выступить достойно. Она стала единственной из четырех россиянок, кому удалось преодолеть первый раунд плей-офф в заездах на выбывание и дойти до четвертьфинала. И там была очень близка к тому, чтобы выйти в полуфинал: занимала промежуточное второе место за сотню метров до финиша, но пошла на обострение, наехала на лыжи лидировавшей спортсменки, потеряла скорость и на последних метрах дистанции уступила преследовавшим ее соперницам.

Отправилась в Пекин и фристайлистка из Миасса Александра Глазкова. Она стала одним из самых юных участников олимпийской сборной России (младше только фигуристка Камила Валиева). Уже сам факт того, что 15-летняя спортсменка сумела пройти все этапы отбора и выступить в состязаниях по хафпайпу, дорогого стоит.

В женских состязаниях в этом виде программы были заявлены 20 спортсменок. Для выхода в финальный раунд нужно было по итогам двух квалификационных попыток попадать в число 12 лучших. Александре Глазковой не хватило самой малости для решения этой задачи. Итог — 14-е место. Она получила бесценный опыт, который обязательно пригодится ей в будущем. В Милане-2026 ей будет 19 лет — самый расцвет для этой молодой и прогрессивной дисциплины фристайла.

Шорт-трек — Екатерина Ефременкова

Результаты: 25-е место на 500 м, 12-е место на 1000 м, 33-е место на 1500 м, 7-е место в женской эстафете 3000 м

Вот для кого Олимпийские игры действительно получились неудачными, так это для челябинской шорт-трекистки. У Кати Ефременковой было немало предпосылок рассчитывать на высокие результаты. Среди них — опыт участия в зимних стартах четырехлетия, твердые позиции в сборной страны, ровные и стабильные выступления на этапах Кубка мира (хоть и без призовых мест).

Увы, в Пекине у талантливой и сильной девушки все пошло наперекосяк с первых же выступлений. И если неудача на «пятисотке» не могла вводить в заблуждение (короткий спринт никогда не был козырем Ефременковой), то проигрыш нашей женской эстафетной команды в полуфинале заставил нервничать. В этом виде программы, где представлены всего восемь сборных, у наших девочек был реальный шанс побороться за медали. Не скрывали этого и тренеры, которые полагали, что в личных состязаниях российским спортсменкам будет сложно конкурировать с лидерами мирового шорт-трека.

Чуть лучше южноуральская спортсменка выступила на 1000 метров — прошла один раунд, но оступилась в четвертьфинале. Оставался последний шанс — забег на любимой для нее «полуторке». И тут необъяснимый провал — Катя хорошо шла по дистанции, вышла на «проходное» второе место и зачем-то пошла на обострение, пытаясь выйти в лидеры. Падение — и все надежды рухнули как карточный домик.

«Недовольна своим выступлением. Я готовилась не к Олимпиаде не для того, чтобы просто принять в ней участие. Вроде и физически хорошо подготовилась, но не сложилось. Нужно перевернуть эту страничку, тренироваться и готовиться к следующим стартам», — подвела итог своему выступлению на ОИ-2022 Екатерина Ефременкова.

Вернувшись в Челябинск, спортсменка заверила в беседе с журналистами, что сделает выводы из этого олимпийского выступления. И постарается сделать все возможное, чтобы через четыре года завоевать медаль.

Керлинг — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов

Результат: 8-е место (4 победы, 5 поражений). Матчи: США (5:6), Китай (7:4), Швейцария (3:6), Дания (10:2), Италия (10:7), Швеция (5:7), Норвегия (5:12), Канада (7:6), Великобритания (6:8).

Более чем достойно выступила в Пекине мужская сборная России по керлингу. Хотя до недавнего времени считалось, что у нас в этом виде спорта могут на высоком уровне играть только женщины. Наши парни доказали, что четвертое место на чемпионате мира — 2021 не случайно, а у ребят большой потенциал и перспективы.

В каждом поединке российская команда во главе со скипом Сергеем Глуховым билась на равных с любым соперником. Исключение составляет разве что необъяснимый провал со скромными норвежцами. И ведь для того, чтобы выйти в полуфинал, россиянам не хватило лишь одной победы. В случае успеха в заключительном матче группового этапа против британцев наша команда сравнивалась бы по очкам с канадцами и американцами, но по дополнительным показателям опережала последних.

Еще один плюс в действиях россиян — умение вести агрессивную и тактически очень грамотную игру. Это отметили и соперники, которым приходилось решать сложные логические задачи в завершающих эндах против наших парней. Американцы и шведы чудом спаслись, родоначальники керлинга канадцы и вовсе уступили россиянам.

Этот молодой и дерзкий состав нужно сохранить и наигрывать на всех крупных турнирах. Парни хорошо понимают и дополняют друг друга. Если они и дальше будут работать над собой, они смогут стать очень сильной командой, которая через четыре года в Милане будет способна решать высокие задачи.

Хоккей женский — Александра Вафина, Полина Лучникова, Вероника Коржакова, Юлия Смирнова, Оксана Братищева

Результат: 5-е место. Матчи: Швейцария (5:2), США (0:5), Канада (1:6), Финляндия (0:5) — групповой раунд, Швейцария (2:4) — четвертьфинал.

Оговоримся сразу: все вышеперечисленные спортсменки на ОИ-2022 не представляли Челябинскую область, но имеют к ней непосредственное отношение. Четыре хоккеистки являются воспитанниками челябинской спортшколы им. Сергея Макарова, а становление и развитие Александры Вафиной началось в клубе «Факел», который прекратил свое существование в 2015 году.

В прошлом году женский хоккейный профессиональный клуб в Челябинске возродили — «Белые медведицы» пока показывают скромные результаты в ЖХЛ и не претендуют на высокие места. Зато в сборной России выступает немало представительниц Челябинской области. В Пекине их могло быть и шесть, однако голкипер Диана Фархутдинова сдала положительный тест на ковид и вынуждена была пропустить турнир.

В целом эти допинг-тесты на ковид и сломали всю игру нашей женской команды в Пекине. По ходу турнира семь спортсменок вынуждены были отправляться в лазарет. Тренерам же приходилось решать сложную задачу по выбору оптимального состава на матч, сочетания в тройках «ломались» едва ли не в каждой игре. Этим и можно объяснить то, как команда с каждым матчем выступала все хуже: у девочек элементарно не хватало сил на игру в три звена.

Хоккей мужской — Никита Нестеров, Вячеслав Войнов, Артем Минулин, Егор Яковлев, Сергей Телегин

Результат: 2-е место. Матчи: Швейцария (1:0), Дания (2:0), Чехия (5:6) — групповой раунд, Дания (3:1) — четвертьфинал, Швеция (2:1) — полуфинал, Финляндия (1:2) — финал.

Сборную России на ОИ-2022 в Пекине представляли пять воспитанников южноуральской школы хоккея. К ним еще можно было бы добавить двух игроков, выступающих за наши клубы, — это Андрей Чибисов («Металлург») и Владимир Ткачев («Трактор»). Но, на мой взгляд, делать так неправильно: два этих игрока представляли на Олимпиаде не Челябинскую область, а южноуральские клубы. К нашему региону они имеют такое же отношение, как, скажем, чех Лукаш Седлак или финн Юхо Юлкиноура.

И, наоборот, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, согласно данным ОКР, представляли на Играх-2022 Москву, но ни у кого язык не повернется назвать их москвичами. Оба родились и выросли в Челябинске, являются воспитанниками «Трактора», выступали за родной клуб. Убежден, что при определении территориальной принадлежности спортсмена в командных видах спорта нужно учитывать не то, в каком клубе он на данный момент выступает, а воспитанником школы какого региона он является.

Что касается выступления российской сборной, то вряд ли имеет смысл на этом заострять внимание. Хоккейный турнир всегда являлся венцом, главным событием зимних Олимпиад. И все мы внимательно следили за выступлением нашей национальной команды. До и по ходу турнира на нее вылилось много критики от специалистов, журналистов и болельщиков. Смею заметить, справедливых. Но при посредственной и незрелищной игре, с акцентом на оборону, сборная России сумела-таки добраться до финала, где в равном поединке уступила с минимальным счетом Финляндии.

Игра забудется, результат останется. Наша команда завоевала серебряные медали Олимпийских игр. И как же приятно за того же Сергея Телегина, для которого, вне всяких сомнений, турнир в Пекине может стать главным спортивным событием в карьере.

Фото: Олимпийский комитет России (https://t.me/olympic_russia)

Коллаж: ИА «Первое областное»