Олимпиада несбывшихся надежд — конькобежка Ольга Фаткулина возвращается из Пекина без медалей

Могла ли челябинская спортсменка рассчитывать на награды в Пекине‑2022?

Олимпийские игры-2022 в Пекине преподнесли немало сенсаций и сюрпризов, драматических событий в борьбе за медали. В центре внимания оказался скандал в фигурном катании. И пока весь мир следил за драмой в женском одиночном турнире с Камилой Валиевой в главной роли, на второй план ушла еще одна трагедия, которая случилась в конькобежном спорте. В ней пострадавшей выступила челябинская конькобежка Ольга Фаткулина. Знаменосец сборной России возвращается на родину без олимпийских наград.

Тяжелое детство и самый желанный подарок

Она стала известной и знаменитой не благодаря, а вопреки многим обстоятельствам. И в этом доказательство того, что Ольга Фаткулина — необычайно сильная девушка. Спортсменка, которая добилась всех высот в спорте благодаря своему упорство, трудолюбию и терпению. Ну и тренерам — куда ж без них? Они, в том числе и первый наставник конькобежки Светлана Журавлева, помогли ей раскрыть свой потенциал, заставили поверить в себя.

Маленькую девочку с братом воспитывала бабушка. Отец много и часто пил, в семье денег не было. Мама не выдержала такого положения вещей, покончила жизнь самоубийством. «Отцу было на все пофиг, в том числе и на нас с братом. Бабушка тогда сделала для себя вывод, что он во многом поспособствовал тому, что в таком состоянии оказалась мама. Она запретила нам с ним встречаться. Она оформила документы на опекунство детей. Ей было 68 лет, уже старенькая. Конечно, ей было тяжело, но другого выхода не было», — рассказывала как-то автору строк Ольга Фаткулина в одном из интервью в 2013 году. К тому моменту она уже была звездой мирового конькобежного спорта, выиграла титул чемпионки мира и готовилась к главным стартам в карьере — Олимпийским играм в Сочи.

Заниматься конькобежным спортом Ольга начала в девять лет. Попала в секцию случайно, а бабушка была и рада — лишь бы внучка, предпочитавшая дому компанию друзей, не слонялась по дворам. Ольга уже тогда была энергичным подростком, а потому первый тренер посоветовала ей сосредоточиться на спринтерских дистанциях, где как раз важна взрывная скорость. И вскоре она стала выделяться среди однокашников — характером, волей к победе.

Она выиграла все, что можно в юниорском возрасте, достаточно быстро и прочно обосновалась в национальной сборной России. И достаточно уверенно стала выступать на этапах Кубка мира. Хотя для многих спортсменок ее возраста надо некоторое время, чтобы привыкнуть к новым для себя скоростям, уровню соперников и рангу соревнований.

За успешные выступления Ольге Фаткулиной в 2009 году губернатор Челябинской области Петр Сумин вручил ключи от новенькой квартиры. Надо было видеть счастливое лицо спортсменки, она всегда мечтала о собственном жилье. И эти 67 «квадратов» стали самым желанным для нее подарком.

Украденная Олимпиада-2018 в Пхенчхане

Олимпиада в Сочи стала, как потом признается сама Ольга, самым приятным воспоминанием и самым значимым спортивным соревнованием в карьере. Домашние игры, в которых Фаткулиной удалось завоевать серебряную медаль на дистанции 500 метров. Затем были еще несколько успешных сезонов, призовые места на этапах Кубка мира. Все шло к тому, что в Пхенчхане-2018 челябинской конькобежке не будет равных и она сможет завоевать титул олимпийской чемпионки. Благо и возраст этому способствовал — 28 лет, самый расцвет для конькобежного спорта.

Но в конце 2017 года весь спортивный мир сотрясался скандальным делом «Россия против WADA». После долгих споров и «дела Родченкова» многие наши спортсмены были лишены возможности выступить на Олимпиаде-2018. Среди них оказалась и Ольга Фаткулина, которую несправедливо обвинили в применении допинга. У нее забрали завоеванную в Сочи серебряную медаль, пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх.

Тогда поддержали челябинку многие известные спортсмены. И в первую очередь наша землячка, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. «Я знаю Олю как трудолюбивую, талантливую спортсменку. Знаю, какой сложный путь к вершинам спорта она прошла. Не верю ни в какой допинг», — заявила легендарная спортсменка.

1 февраля 2018 года 28 российских спортсменов были оправданы CAS (Международным спортивным арбитражным судом). По итогам судебных заседаний россиянке Ольге Фаткулиной решили вернуть все награды и полностью оправдать. Но слишком поздно — через 9 дней должны были стартовать ОИ-2018, на которых уже был утвержден окончательный состав участников, и не было никакой возможности вскочить на подножку убежавшего поезда. Олимпиада, которая должна была стать звездным часом для спортсменки, прошла мимо Фаткулиной.

«Не скрою, очень тяжело переживала то, что не смогла тогда выступить на Олимпиаде. И раны, да, заживали долго. Все-таки четыре года к ним готовилась, столько сил было вложено. Не скрою, я тогда для себя решила, что обязательно останусь еще на один олимпийский цикл в конькобежном спорте. Злость во мне проснулась, что ли... Хотела доказать, что я „чистая“ спортсменка и меня несправедливо отстранили от Олимпиады»,— сказала Ольга в интервью ИА «Первое областное» незадолго до того, как отправиться на Игры-2022 в Пекин.

В Пекине не хватало свежести и сил

Надо ли говорить, насколько важно было Ольге успешно выступить именно здесь, в Китае?! Тем более что уже в Пекине как гром среди ясного неба новость — «Знаменосцами сборной России на церемонии открытия выбраны Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев». Счастливая челябинка в интервью признавалась, что и мечтать о таком не могла: «Меня отстранили от предыдущей Олимпиады, хотели забрать медаль Сочи, обвинили в том, чего не было на самом деле. А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания».

Впрочем, до этого были и душераздирающие события, которые произошли с Ольгой Фаткулиной при подготовке к ОИ-2022. До старта оставалось чуть больше месяца, впереди — чемпионат Европы в Херенвене (Нидерланды), последний контрольный старт и возможность проверить свою физическую готовность. А тут... Положительный тест на ковид. Челябинка больше недели просидела в гостиничном номере Херенвена на самоизоляции, пропустила турнир, вернулась на родину, где продолжила находиться на карантине. А в это время основной состав олимпийской сборной России вовсю готовился к Пекину-2022 на тренировочных сборах в Иркутске.

К счастью, Фаткулина успела присоединиться к команде. Но важнейший этап подготовки она все-таки пропустила. И в этой связи неизвестно было — успела ли спортсменка набрать физические кондиции, способна ли выдать свой максимум в Пекине? Ответы на эти вопросы могли дать только Олимпийские игры...

Увы, Ольге в Китае пришлось очень тяжело, не хватало свежести. Именно этим и можно объяснить то, как она проиграла самой себе на последних 200—300 метрах дистанции на «тысяче». Она не бежала последние метры дистанции, она вымучивала их из себя, финишировала уже в каком-то полусознательном состоянии.

«Последние 300 метров была в аду. Меня перекосило настолько, что я вообще тела не чувствовала. Такие ощущения помню только во время летних тренировок на велосипеде, когда ты на подъем доезжаешь в полуобморочном состоянии. После финиша встать не могла, все мышцы сковало. Я понимала, что нужно встать, чтобы кровь начала работать. Но когда надо начинать двигаться, а тело сведено судорогой, это очень жестко. В этот момент я подумала: «Долбаный конькобежный спорт. Ну почему не керлинг?»— рассказала Ольга Фаткулина журналистам после финиша на 1000 метров.

Что дальше? Оля, не уходи!

В Пекине-2022 Ольга Фаткулина финишировала 10-й на «пятисотке», показала 13-й результат на «тысяче». Конечно, это не то, на что могла рассчитывать чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр, одна из сильнейших спринтеров планеты. Ей уже 32. Она понимает, что лучшие годы карьеры остались позади. И отчетливо понимает, что через четыре года рассчитывать на высокие места будет сложно.

«Да, я уже не девочка. Организм не обманешь, скорость с годами падает. И понимаю, что предстоящая Олимпиада может стать финальным аккордом в моей карьере. Но загадывать далеко я не берусь, не хочу торопить события и делать какие-то громкие заявления. Давайте подождем окончания Олимпийских игр. От того, как они для меня сложатся, и зависит то, какое решение буду принимать»,— призналась в интервью ИА «Первое областное» Ольга Фаткулина за месяц до Игр-2022.

Наверное, и сейчас она не скажет, насколько долго еще планирует задержаться в спорте. Хочется ей сказать — «Оля не уходи!» Но принимать решение только ей. И только она знает, сколько сил, нервов, эмоций и переживаний выпало на нее за все эти годы в конькобежном спорте.

В конечном счете, нужно подумать и о себе. Стать мамой, например. Обустроить свой быт, побыть с любимым молодым человеком. Да просто отдохнуть от большого спорта. Может быть, есть смысл взять небольшую паузу, чтобы затем с новыми силами вернуться? И даже если не получится показать хороший результат, уверен, никто за это ее не упрекнет. Ольга, ты ничего не теряешь. Ты всем уже давно все доказала!