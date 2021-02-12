Ольга Фаткулина стала бронзовым призером чемпионата мира

В Нидерландах состоялись соревнования по конькобежному спорту

Южноуральская спортсменка стала призером на дистанции 500 метров на чемпионате мира по скоростном бегу на коньках в Херенвене, в Нидерландах. Ольга Фаткулина показала результат 37,45 секунды, передает Министерство спорта Челябинской области.



Воспитанница челябинской спортивной школы олимпийского резерва имени Л. П. Скобликовой подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях.



«Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта. Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, ее тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением», — прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.



Золото завоевала еще одна россиянка — Ангелина Голикова, серебро у немки Фемке Кок.