Южноуральская спортсменка стала призером на дистанции 500 метров на чемпионате мира по скоростном бегу на коньках в Херенвене, в Нидерландах. Ольга Фаткулина показала результат 37,45 секунды, передает Министерство спорта Челябинской области.
Воспитанница челябинской спортивной школы олимпийского резерва имени Л. П. Скобликовой подтвердила, что является одной из сильнейших конькобежек мира на спринтерских дистанциях.
«Ольга одна из наших главных олимпийских надежд, звезда южноуральского и российского спорта. Очень рад, что ей в очередной раз удалось завоевать медаль чемпионата мира. Искренне поздравляю спортсменку, ее тренера и всех южноуральцев с этим значимым достижением», — прокомментировал успешное выступление спортсменки исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов.
Золото завоевала еще одна россиянка — Ангелина Голикова, серебро у немки Фемке Кок.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом