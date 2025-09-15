Ольга Фаткулина: «Результаты выборов — это победа спорта и ЗОЖ»

Челябинская конькобежка уверена, что в регионе продолжат активно развивать спорт и укреплять инфраструктуру

Известная конькобежка Ольга Фаткулина положительно оценила итоги выборов в Законодательное собрание Челябинской области. Она считает, что их результаты подтверждают запрос общества на стабильность и развитие, а поддержка губернатором физической культуры и спорта позволит еще больше укрепить в регионе спортивную инфраструктуру, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Для меня, как для человека, который привык работать на результат, важно видеть, что люди верят в долгосрочные цели. Надеюсь, новый состав будет активно поддерживать инициативы, связанные со спортом, образованием и здоровым образом жизни. Поэтому результаты выборов я расцениваю как победу спорта и веру в светлое будущее», — заявила спортсменка.

Ольга Фаткулина подчеркнула, что губернатор Алексей Текслер уделяет много внимания развитию физической культуры и спорта в регионе. По его инициативе в Челябинской области за последние годы была значительно укреплена спортивная инфраструктура, а при поддержке депутатского корпуса реализуются программы развития массового спорта для детей и молодежи.

По словам спортсменки, совместная работа власти, спортивного сообщества и местных инициатив позволит «закрепить позитивный импульс и расширить возможности для самореализации южноуральцев».

Накануне были подведены итоги выборов в Законодательное собрание Челябинской области. Явка в регионе составила 39,98%, а победу одержала партия «Единая Россия», набравшая 54,58% голосов.