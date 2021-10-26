Ольга Бузова исполнила «Катюшу» на церемонии открытия чемпионата мира по боксу

Организаторы соревнований в Белграде пригласили российскую певицу выступить в праздничном мероприятии

В Белграде (Сербия) стартовал чемпионат мира по боксу среди мужчин. В нем выступят 510 спортсменов из 88 стран. Накануне события прошли торжественные церемонии открытия и жеребьевки турнира, в которых приняла участие певица Ольга Бузова, исполнившая российскую песню «Катюша», сообщает Федерация бокса России.

В церемонии открытия чемпионата мира по боксу — 2021 приняли участие известные боксеры и артисты. Среди них — амбассадоры турнира актер Саид Тагмауи, двукратный чемпион мира Роберто Каммарелле, чемпион по профессиональному боксу Рой Джонс — младший. Во время своего выступления он исполнил песню, также сербский актер Милош Бикович поприветствовал гостей на национальном языке, а боксер из Германии Зейна Нассар продемонстрировала некоторые элементы бокса, которые сопровождались световым шоу. Гостей вечера ждали импровизированные боксерские выступления, оркестры, танцевальные коллективы и музыкальные группы. Гостем церемонии стала певица Ольга Бузова, исполнившая российскую песню «Катюша».





По результатам жеребьевки стали известны соперники российских боксеров. В том числе и для двух южноуральцев — Эдмонда Худояна и Андрея Стоцкого. Они начнут турнир со стадии 1/16 финала. Так, Худоян в весовой категории до 48 кг в первом бою 27 октября сразится с украинцем Андреем Ефимовичем. Андрей Стоцкий (до 92 кг) выйдет на ринг 29 октября, его соперником станет Санджет Санжет из Индии.

На чемпионате мира в столице Сербии в окончательный состав сборной России вошли все действующие чемпионы страны, полтора месяца назад завоевавшие золотые медали на соревнованиях в Кемерово: Эдмонд Худоян, Ахтем Закиров, Курбан Байранбеков, Эдуард Саввин, Всеволод Шумков, Илья Шакиров, Евгений Кооль, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов, Савелий Садома, Шарабутдин Атаев, Андрей Стоцкий, Марк Петровский.

Чемпионат мира пройдет в новых 13 весовых категориях, которые были утверждены советом директоров AIBA и вступили в силу с 1 октября 2021 года. Призовой фонд турнира впервые в истории составил 2,6 миллиона долларов. Золотые медалисты в каждом весе получат по 100 000 долларов, серебряные — по 50 000 долларов, а бронзовые призеры получат по 25 000 долларов.

Результаты жеребьевки можно посмотреть по ссылке.