Олег Знарок войдет в тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею

Специалист будет готовить команду к чемпионату мира

Уроженец Челябинской области Олег Знарок войдет в тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею, а также будет готовить команду к первому этапу Евротура, Кубку Карьяла, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственные источники.

Олег Знарок и Сергей Зубов будут работать в тренерском штабе сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, сообщает 25 октября РИА «Новости». Турнир пройдет в Хельсинки (Финляндия) с 11 по 14 ноября. Ранее стало известно, что руководить сборной на турнире будет Олег Браташ.

Также указано, что в таком составе тренерский штаб будет работать с молодежной сборной России на чемпионате мира. Кроме того, в штаб войдет тренер Владимир Филатов.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января.

Напомним, ранее была информация, что Знарок будет входить в тренерский штаб национальной сборной в качестве консультанта. Однако затем было принято решение доверить должность главного тренера сборной России Алексею Жамнову.