Октябрьский район примет финальные старты спортивных игр «Золотой колос»

Соревнования сельских команд области пройдут по 21 виду спорта

2—4 июля в Октябрьском районе состоятся одни из самых массовых и значимых соревнований среди сельских команд региона — «Золотой колос». В финальных стартах примут участие 22 муниципальных района Челябинской области, сообщает Министерство спорта Челябинской области.

В этом году летние сельские спортивные игры «Золотой колос» пройдут на Южном Урале в 43-й раз. Их примет Октябрьский район, состязания пройдут по 21 виду спорта: дзюдо, мас-рестлингу, греко-римской борьбе, силовому троеборью, самбо, гиревому спорту, настольному теннису, мини-лапте, армрестлингу, волейболу, легкой атлетике, городошному спорту, футболу, перетягиванию каната, многоборью комплекса «Готов к труду и обороне» и другим.

Как сообщает региональная Дирекция спортивных массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», часть состязаний в зачет «Золотого колоса» уже прошли, осталось провести финальные старты по наиболее популярным и любимым на селе видам спорта. Эти состязания пройдут в с. Октябрьское с 2 по 4 июля. Торжественная церемония открытия соревнований — 2 июля в 15:00.