Около шести тысяч южноуральцев получат золотые знаки отличия ГТО

Минспорт РФ обнародовал приказ о награждении по итогам II квартала текущего года

По итогам II квартала текущего года 5757 жителей Челябинской области успешно выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой знак отличия. Челябинская область продолжает входить в десятку сильнейших регионов страны по реализации комплекса, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО.

Приказ о награждении золотыми знаками ГТО подписал министр спорта РФ Олег Матыцин. В него вошли граждане, успешно выполнившие испытания комплекса «Готов к труду и обороне» по итогам тестирования с 1 апреля по 30 июня 2021 года. За этот период времени в общей сложности более 400 тысяч россиян прошли регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО. Всего по итогам внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 15 миллионов россиян. Свыше 9 миллионов человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования. Испытания ГТО на знак отличия прошли более 4,5 миллиона человек.

«Мы видим, как неуклонно растет интерес южноуральцев к выполнению нормативов комплекса ГТО, а значит, и систематическим занятиям физической культурой и спортом. На сегодняшний день почти полмиллиона жителей региона зарегистрировались на портале gto.ru, из них около 290 тысяч приступили к выполнению нормативов, а около 180 тысяч уже имеют знаки отличия. В приказе за II квартал много выпускников. Они больше всех ждали подписания этого документа, ведь наличие знака отличия любого достоинства дает дополнительные баллы при поступлении во все вузы на территории Российской Федерации», — говорит руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. А Челябинская область в федеральном рейтинге реализации комплекса по итогам I квартала 2021 года занимала 9-е место среди субъектов РФ.